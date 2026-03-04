Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/iran-867998109.html
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране - 04.03.2026, ПРАЙМ
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T09:02+0300
2026-03-04T09:02+0300
мировая экономика
тегеран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду армейская пресс-служба. "Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам иранского режима по всему Тегерану", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260303/eskalatsiya-867978788.html
тегеран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_1c043294815a2af87dde896a138230f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, тегеран, израиль
Мировая экономика, Тегеран, ИЗРАИЛЬ
09:02 04.03.2026
 
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране

ВВС Израиля атаковали иранские командные центры в Тегеране

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам иранского режима по всему Тегерану", - говорится в сообщении.
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Вчера, 16:56
 
Мировая экономикаТегеранИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала