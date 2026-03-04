https://1prime.ru/20260304/iran-867998109.html
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране - 04.03.2026, ПРАЙМ
Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране
04.03.2026, ПРАЙМ
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесла удары по иранским командным центрам, сообщила в среду армейская пресс-служба. "Некоторое время назад израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, завершили дополнительную волну ударов по командным центрам иранского режима по всему Тегерану", - говорится в сообщении.
