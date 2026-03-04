https://1prime.ru/20260304/iran-867998687.html
Двоих российских дипломатов эвакуировали из Ирана через Азербайджан
Двоих российских дипломатов эвакуировали из Ирана через Азербайджан
БАКУ, 4 мар - ПРАЙМ. Двое сотрудников посольства России в Тегеране эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана. "Группа из порядка 120 граждан Российской Федерации, проживающих в Исламской Республике Иран и работающих в различных сферах, эвакуированы на территорию Азербайджана через пограничный пункт "Астара" (на юге республики - ред.). Среди них были и двое сотрудников российского посольства в Иране", - сообщили в погранслужбе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
