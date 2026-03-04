https://1prime.ru/20260304/iran-867999744.html

Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС

Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС - 04.03.2026, ПРАЙМ

Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС

Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T10:08+0300

2026-03-04T10:08+0300

2026-03-04T10:08+0300

мировая экономика

европа

иран

израиль

газ

мид рф

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн. "Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны. На европейской земле были атаки, инициированные иранскими агентами. Они действовали на европейской земле и убивали людей и раньше... (Европа) находится в войне с Ираном", - заявил он в интервью изданию Politico. По мнению посла, Европа должна выступить с однозначной поддержкой военных действий в Иране. "Страны Персидского залива в данный момент высчитывают свою реакцию на иранскую атаку. Если Европа хочет сыграть роль, то именно от Европы зависит, какой именно она будет", - добавил Нир-Фельдкляйн. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.

https://1prime.ru/20260304/iran-867994228.html

https://1prime.ru/20260304/iran-867992310.html

европа

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, иран, израиль, газ, мид рф, politico, ес