Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС - 04.03.2026
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС - 04.03.2026, ПРАЙМ
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T10:08+0300
2026-03-04T10:08+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн. "Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны. На европейской земле были атаки, инициированные иранскими агентами. Они действовали на европейской земле и убивали людей и раньше... (Европа) находится в войне с Ираном", - заявил он в интервью изданию Politico. По мнению посла, Европа должна выступить с однозначной поддержкой военных действий в Иране. "Страны Персидского залива в данный момент высчитывают свою реакцию на иранскую атаку. Если Европа хочет сыграть роль, то именно от Европы зависит, какой именно она будет", - добавил Нир-Фельдкляйн. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
10:08 04.03.2026
 
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС

Посол Израиля Нир-Фельдкляйн: Европа уже находится в состоянии войны с Ираном

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн.
"Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны. На европейской земле были атаки, инициированные иранскими агентами. Они действовали на европейской земле и убивали людей и раньше... (Европа) находится в войне с Ираном", - заявил он в интервью изданию Politico.
По мнению посла, Европа должна выступить с однозначной поддержкой военных действий в Иране.
"Страны Персидского залива в данный момент высчитывают свою реакцию на иранскую атаку. Если Европа хочет сыграть роль, то именно от Европы зависит, какой именно она будет", - добавил Нир-Фельдкляйн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.
