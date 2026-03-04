https://1prime.ru/20260304/iran-868004398.html
Решение Ирана о запрете экспорта затрагивает более 60% поставок в Россию
ТЕГЕРАН, 4 мар - ПРАЙМ. Решение Тегерана о запрете экспорта продовольствия и сельхозсырья за рубеж затрагивает более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщило российское торговое представительство в Иране. В представительстве напомнили, что, власти Ирана запретили экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления, чтобы обеспечить населения основными и жизненно важными товарами в условиях сложившейся ситуации в стране. "Данная группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию", - написало торгпредство в своем Telegram-канале. Оно рекомендовало учитывать запрет при ведении внешнеэкономической деятельности.
