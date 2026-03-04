https://1prime.ru/20260304/iran-868004398.html

Решение Ирана о запрете экспорта затрагивает более 60% поставок в Россию

Решение Ирана о запрете экспорта затрагивает более 60% поставок в Россию - 04.03.2026, ПРАЙМ

Решение Ирана о запрете экспорта затрагивает более 60% поставок в Россию

Решение Тегерана о запрете экспорта продовольствия и сельхозсырья за рубеж затрагивает более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщило российское торговое... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T12:58+0300

2026-03-04T12:58+0300

2026-03-04T12:58+0300

россия

иран

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

ТЕГЕРАН, 4 мар - ПРАЙМ. Решение Тегерана о запрете экспорта продовольствия и сельхозсырья за рубеж затрагивает более 60% всех поставок Ирана в Россию, сообщило российское торговое представительство в Иране. В представительстве напомнили, что, власти Ирана запретили экспорт всех продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из страны с 3 марта 2026 года до дальнейшего уведомления, чтобы обеспечить населения основными и жизненно важными товарами в условиях сложившейся ситуации в стране. "Данная группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию", - написало торгпредство в своем Telegram-канале. Оно рекомендовало учитывать запрет при ведении внешнеэкономической деятельности.

https://1prime.ru/20260304/iran-868000150.html

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, тегеран