https://1prime.ru/20260304/iran-868004761.html
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране - 04.03.2026, ПРАЙМ
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
Москва обеспокоена заявлениями властей США о намерении продолжать боевые действия против Ирана, пока не будут обеспечены некие интересы Вашингтона, сообщила... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T13:05+0300
2026-03-04T13:05+0300
2026-03-04T13:05+0300
мировая экономика
сша
москва
иран
мид рф
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119242_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5d2241b74cb908f0b9ceab05e74e7990.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Москва обеспокоена заявлениями властей США о намерении продолжать боевые действия против Ирана, пока не будут обеспечены некие интересы Вашингтона, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы глубоко обеспокоены последними заявлениями администрации США о намерении продолжать военные действия, как было сказано, до тех пор, пока не будут обеспечены некие американские интересы", - сказала она на брифинге для СМИ.
https://1prime.ru/20260304/eskalatsiya-868004629.html
сша
москва
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119242_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_86065ad22a33c9133c600c88ffe6c148.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, москва, иран, мид рф, мария захарова
Мировая экономика, США, МОСКВА, ИРАН, МИД РФ, Мария Захарова
В МИД обеспокоены намерениями США продолжать боевые действия в Иране
МИД: Россия обеспокоена тем, что США продолжат атаки на Иран