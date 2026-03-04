На Западе раскрыли новую цель США в конфликте с Ираном
Диесен: США обозначили новую цель в конфликте с Ираном
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. США обозначили новую цель в конфликте с Ираном, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"После неудачи в смене режима в Иране новая цель, по-видимому, заключается в том, чтобы с помощью бомбардировок заставить его подчиниться", — говорится в публикации.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.