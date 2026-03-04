https://1prime.ru/20260304/ispaniya-867990307.html

Мадрид резко ответил на заявление Трампа о прекращении торговли с Испанией

2026-03-04

2026-03-04T01:12+0300

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Правительство Испании дало ответ на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении торговли с этим государством, заявление властей публикует El Pais."Если администрация США желает пересмотреть их (отношения. — Прим. ред.), она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США", — отмечается в заявлении.Также подчеркивается, что Испания является важным членом НАТО и крупным экспортером в ЕС, а вместе с тем представляет собой надежного торгового партнера для США. Мадрид отметил, что стремится к поддержанию взаимовыгодных торговых отношений с Вашингтоном.Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна отказала в предоставлении своих военных баз американским силам, участвующим в операции против Ирана. Он добавил, что эти объекты не будут использоваться "ни для чего, что выходит за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН".Во вторник, 3 марта, Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией, поясняя, что она является единственной страной НАТО, которая отказалась увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. Он также отметил, что Соединенные Штаты могли бы "просто прилететь и воспользоваться" испанскими военными базами.В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве сообщили, что цель атак — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, со своей стороны, заявлял о намерении уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призывал население Ирана свергнуть режим.Россия выразила мнение, что действия США и Израиля не связаны с сохранением режима ядерного нераспространения, и призвала к восстановлению переговорного процесса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь в достижении урегулирования, в том числе в Совете Безопасности ООН.

испания

сша

иран

