Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Испания потеряет почти половину поставляемого в страну сжиженного природного газа (СПГ) в случае разрыва торговых отношений с США, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником Штатов по НАТО. Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы. При этом в 2025 году Испания увеличила закупки СПГ у США почти в 2,5 раза в годовом выражении - до 3,7 миллиарда евро. Таким образом, доля американского газа от всего импорта СПГ составила 45%. Помимо этого, Испания зависит и от американской нефти – доля США в импорте всего черного золота составила по итогам 2025 года 17,3%. При этом наиболее сильная зависимость зафиксирована от поставок лекарств на испанский рынок – доля США составляет 77,3% от всего импорта медикаментов. Также Штаты обеспечивают страну кукурузой – доля Америки от всего импорта достигла в минувшем году 45,5%.
