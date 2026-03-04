Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/ispaniya-868022607.html
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США - 04.03.2026, ПРАЙМ
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США
Испания потеряет почти половину поставляемого в страну сжиженного природного газа (СПГ) в случае разрыва торговых отношений с США, подсчитало РИА Новости по... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T21:39+0300
2026-03-04T21:39+0300
экономика
газ
мировая экономика
испания
сша
вашингтон
дональд трамп
евростат
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_92d5d3c1215493f9d4213580cb4916e7.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Испания потеряет почти половину поставляемого в страну сжиженного природного газа (СПГ) в случае разрыва торговых отношений с США, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником Штатов по НАТО. Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы. При этом в 2025 году Испания увеличила закупки СПГ у США почти в 2,5 раза в годовом выражении - до 3,7 миллиарда евро. Таким образом, доля американского газа от всего импорта СПГ составила 45%. Помимо этого, Испания зависит и от американской нефти – доля США в импорте всего черного золота составила по итогам 2025 года 17,3%. При этом наиболее сильная зависимость зафиксирована от поставок лекарств на испанский рынок – доля США составляет 77,3% от всего импорта медикаментов. Также Штаты обеспечивают страну кукурузой – доля Америки от всего импорта достигла в минувшем году 45,5%.
https://1prime.ru/20260304/ispaniya-867990307.html
испания
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/90/762409089_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1e1250a0ac42d37b7726407dbe9d6212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, испания, сша, вашингтон, дональд трамп, евростат, нато
Экономика, Газ, Мировая экономика, ИСПАНИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Евростат, НАТО
21:39 04.03.2026
 
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США

Евростат: Испания потеряет почти половину СПГ в случае разрыва торговых отношений с США

© flickr.com / tunguskaФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Флаг Испании. Архивное фото
© flickr.com / tunguska
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Испания потеряет почти половину поставляемого в страну сжиженного природного газа (СПГ) в случае разрыва торговых отношений с США, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником Штатов по НАТО. Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.
При этом в 2025 году Испания увеличила закупки СПГ у США почти в 2,5 раза в годовом выражении - до 3,7 миллиарда евро. Таким образом, доля американского газа от всего импорта СПГ составила 45%.
Помимо этого, Испания зависит и от американской нефти – доля США в импорте всего черного золота составила по итогам 2025 года 17,3%.
При этом наиболее сильная зависимость зафиксирована от поставок лекарств на испанский рынок – доля США составляет 77,3% от всего импорта медикаментов.
Также Штаты обеспечивают страну кукурузой – доля Америки от всего импорта достигла в минувшем году 45,5%.
Барселона, Испания
Мадрид резко ответил на заявление Трампа о прекращении торговли с Испанией
01:12
 
ЭкономикаГазМировая экономикаИСПАНИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампЕвростатНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала