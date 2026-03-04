https://1prime.ru/20260304/ispaniya-868022607.html

Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США

экономика

газ

мировая экономика

испания

сша

вашингтон

дональд трамп

евростат

нато

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Испания потеряет почти половину поставляемого в страну сжиженного природного газа (СПГ) в случае разрыва торговых отношений с США, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником Штатов по НАТО. Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы. При этом в 2025 году Испания увеличила закупки СПГ у США почти в 2,5 раза в годовом выражении - до 3,7 миллиарда евро. Таким образом, доля американского газа от всего импорта СПГ составила 45%. Помимо этого, Испания зависит и от американской нефти – доля США в импорте всего черного золота составила по итогам 2025 года 17,3%. При этом наиболее сильная зависимость зафиксирована от поставок лекарств на испанский рынок – доля США составляет 77,3% от всего импорта медикаментов. Также Штаты обеспечивают страну кукурузой – доля Америки от всего импорта достигла в минувшем году 45,5%.

испания

сша

вашингтон

2026

