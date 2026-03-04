Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, в каких сферах руководят женщины - 04.03.2026
Исследование показало, в каких сферах руководят женщины
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом и тренингов, их доля составляет 72% от общего числа топ-менеджеров, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Больше всего резюме от руководителей-женщин за последний год приходится на сферу управления персоналом и тренингов - 72% от общего количества топ-менеджеров", - говорится в опросе. В пятерку отраслей, где управленческие позиции преимущественно занимают или рассматривают женщины, также вошли розничная торговля (65%), наука и образование (61%), медицина и фармацевтика, а также искусство, развлечения и масс-медиа (по 58%). Уточняется, что больше всего женщин-руководителей среди возрастной группы 35–44 лет - 45% от общего числа. Топ-менеджеры старше 45 лет составляют 29%, в возрасте 25–34 лет - 21%, а девушки 18–24 лет - лишь 3%. Согласно опросу, самая высокая доля молодых руководителей-женщин до 34 лет зафиксирована в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны" (29%), "Строительство, недвижимость" (34%) и "Информационные технологии" (36%). Женщины старше 45 лет чаще рассматривают управленческие должности в отраслях "Добыча сырья" (35%), "Транспорт, логистика" (38%) и "Производство, сервисное обслуживание" (39%).
2026
Экономика, Общество
05:16 04.03.2026
 
Исследование показало, в каких сферах руководят женщины

