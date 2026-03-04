Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле - 04.03.2026, ПРАЙМ
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле - 04.03.2026, ПРАЙМ
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. | 04.03.2026, ПРАЙМ
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. "Любой лидер, назначенный иранским режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации", - заявил Кац, чьи слова приводит 12-й канал израильского телевидения. Глава израильского министерства обороны также добавил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.
общество , мировая экономика, израиль, биньямин нетаньяху
Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
10:18 04.03.2026
 
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле

МО Израиля: Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации

© РИА Новости . Стрингер
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Флаг Израиля на улице в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии.
"Любой лидер, назначенный иранским режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации", - заявил Кац, чьи слова приводит 12-й канал израильского телевидения.
Глава израильского министерства обороны также добавил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.
