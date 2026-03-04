https://1prime.ru/20260304/izrail-868000294.html

Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. | 04.03.2026, ПРАЙМ

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. "Любой лидер, назначенный иранским режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации", - заявил Кац, чьи слова приводит 12-й канал израильского телевидения. Глава израильского министерства обороны также добавил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.

