Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
2026-03-04T10:18+0300
общество
мировая экономика
израиль
биньямин нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. "Любой лидер, назначенный иранским режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации", - заявил Кац, чьи слова приводит 12-й канал израильского телевидения. Глава израильского министерства обороны также добавил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.
израиль
