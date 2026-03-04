https://1prime.ru/20260304/kaluga-867997844.html

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты - 04.03.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

04.03.2026 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"), сообщает Росавиация.

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"), сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

