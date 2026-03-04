https://1prime.ru/20260304/karabash-867995758.html

В Карабаше устраняют аварию, оставившую без тепла жителей 2 микрорайона

2026-03-04T07:41+0300

энергетика

челябинская область

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - ПРАЙМ. Аварию устраняют в городе Карабаш Челябинской области, оставившую без теплоснабжения жителей второго микрорайона, сообщила пресс-служба горадминистрации. "По предоставленной информации ООО "Перспектива", с 08.00 (06.00 мск) проводятся ремонтные работы на тепловых сетях нашего города. Для качественного выполнения ремонта временно прекращена подача теплоносителя жителям второго микрорайона. Работы продлятся до полного устранения повреждений", - говорится в сообщении. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, под отключение от теплоснабжения и подачи горячего водоснабжения во 2 микрорайоне попал 31 многоквартирный дом с количеством проживающих более 3,7 тысяч человека, социально значимых объектов нет. На месте находится группировка из 21 человека и 6 единиц техники.

челябинская область