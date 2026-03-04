Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Карабаше устраняют аварию, оставившую без тепла жителей 2 микрорайона - 04.03.2026
В Карабаше устраняют аварию, оставившую без тепла жителей 2 микрорайона
В Карабаше устраняют аварию, оставившую без тепла жителей 2 микрорайона
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - ПРАЙМ. Аварию устраняют в городе Карабаш Челябинской области, оставившую без теплоснабжения жителей второго микрорайона, сообщила пресс-служба горадминистрации. "По предоставленной информации ООО "Перспектива", с 08.00 (06.00 мск) проводятся ремонтные работы на тепловых сетях нашего города. Для качественного выполнения ремонта временно прекращена подача теплоносителя жителям второго микрорайона. Работы продлятся до полного устранения повреждений", - говорится в сообщении. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, под отключение от теплоснабжения и подачи горячего водоснабжения во 2 микрорайоне попал 31 многоквартирный дом с количеством проживающих более 3,7 тысяч человека, социально значимых объектов нет. На месте находится группировка из 21 человека и 6 единиц техники.
07:41 04.03.2026
 
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - ПРАЙМ. Аварию устраняют в городе Карабаш Челябинской области, оставившую без теплоснабжения жителей второго микрорайона, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"По предоставленной информации ООО "Перспектива", с 08.00 (06.00 мск) проводятся ремонтные работы на тепловых сетях нашего города. Для качественного выполнения ремонта временно прекращена подача теплоносителя жителям второго микрорайона. Работы продлятся до полного устранения повреждений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, под отключение от теплоснабжения и подачи горячего водоснабжения во 2 микрорайоне попал 31 многоквартирный дом с количеством проживающих более 3,7 тысяч человека, социально значимых объектов нет. На месте находится группировка из 21 человека и 6 единиц техники.
 
