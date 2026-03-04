Казахстан в 2026 году расширит программу геологоразведки в газовой отрасли

https://1prime.ru/20260304/kazahstan-867996207.html
АЛМА-АТА, 4 мар - ПРАЙМ. Казахстан в 2026 году включит 25 новых перспективных участков в программу геологоразведки в газовой отрасли, расширив освоение ресурсной базы, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики.
"В 2026 году планируется нарастить темпы освоения ресурсной базы, поставив задачу по закреплению 25 новых перспективных участков (в газовой отрасли – ред.) в программе управления государственным фондом недр", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
Уточняется, что комплексная программа геологоразведки реализуется министерством энергетики совместно с национальной газовой компанией Казахстана QazaqGaz.
"Приоритетными направлениями станут подписание полноценных контрактов на недропользование с CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией – ред.) по участку Северный-1 и с Chevron по КТ-III, а также переход к активной фазе геолого-геофизических исследований с компанией Eni (итальянская нефтегазовая компания – ред.) на участке Каменковский", - говорится в сообщении.
Как отметили в минэнерго, география поисковых работ расширится за счет получения трех лицензий на государственное геологическое изучение недр в Центральном Прикаспии, Тенгизском и Шу-Сарысуском бассейнах. Кроме того, планируется провести детальный анализ перспективности Балхашского осадочного бассейна для уточнения дальнейших программ геологоразведки.
