"Каланчакский комбинат хлебопродуктов" передали в собственность Херсона - 04.03.2026
"Каланчакский комбинат хлебопродуктов" передали в собственность Херсона
2026-03-04T18:31+0300
2026-03-04T18:31+0300
экономика
мировая экономика
херсонская область
владимир путин
херсон
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Каланчакского комбината хлебопродуктов" в собственность Херсонской области в целях развития и поддержки сельского хозяйства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "B целях развития сельского хозяйства и поддержки сельскохозяйственного производства в Херсонской области постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Херсонской области о передаче в собственность Херсонской области... акций акционерного общества "Каланчакский комбинат хлебопродуктов"... при условии сохранения в собственности Херсонской области указанных акций, a также сохранения в собственности акционерного общества "Каланчакский комбинат хлебопродуктов" принадлежащего этому акционерному обществу недвижимого имущества", - говорится в документе. Уточняется, что обеспечить передачу в собственность Херсонской области находящихся в федеральной собственности акций "Каланчакского комбината хлебопродуктов" необходимо в трехмесячный срок.
херсонская область
херсон
мировая экономика, херсонская область, владимир путин, херсон
Экономика, Мировая экономика, Херсонская область, Владимир Путин, Херсон
18:31 04.03.2026
 
"Каланчакский комбинат хлебопродуктов" передали в собственность Херсона

"Каланчакский комбинат хлебопродуктов" передан в собственность Херсонской области

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыгрузка в зернохранилище
Выгрузка в зернохранилище - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Выгрузка в зернохранилище. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Каланчакского комбината хлебопродуктов" в собственность Херсонской области в целях развития и поддержки сельского хозяйства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"B целях развития сельского хозяйства и поддержки сельскохозяйственного производства в Херсонской области постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Херсонской области о передаче в собственность Херсонской области... акций акционерного общества "Каланчакский комбинат хлебопродуктов"... при условии сохранения в собственности Херсонской области указанных акций, a также сохранения в собственности акционерного общества "Каланчакский комбинат хлебопродуктов" принадлежащего этому акционерному обществу недвижимого имущества", - говорится в документе.
Уточняется, что обеспечить передачу в собственность Херсонской области находящихся в федеральной собственности акций "Каланчакского комбината хлебопродуктов" необходимо в трехмесячный срок.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин дал поручения по вывозу российских туристов с Ближнего Востока
18:12
 
ЭкономикаМировая экономикаХерсонская областьВладимир ПутинХерсон
 
 
