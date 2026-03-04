https://1prime.ru/20260304/kherson-868015507.html
"Каланчакский комбинат хлебопродуктов" передали в собственность Херсона
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче "Каланчакского комбината хлебопродуктов" в собственность Херсонской области в целях развития и поддержки сельского хозяйства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "B целях развития сельского хозяйства и поддержки сельскохозяйственного производства в Херсонской области постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Херсонской области о передаче в собственность Херсонской области... акций акционерного общества "Каланчакский комбинат хлебопродуктов"... при условии сохранения в собственности Херсонской области указанных акций, a также сохранения в собственности акционерного общества "Каланчакский комбинат хлебопродуктов" принадлежащего этому акционерному обществу недвижимого имущества", - говорится в документе. Уточняется, что обеспечить передачу в собственность Херсонской области находящихся в федеральной собственности акций "Каланчакского комбината хлебопродуктов" необходимо в трехмесячный срок.
