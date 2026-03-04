Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
владимир путин
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все планы по дорожному строительству в России в 2025 году выполнили, всего построили, отремонтировали и реконструировали 28 тысяч километров дорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "По дорогам, которые являются важнейшей частью инфраструктуры, мы все планы выполнили. Всего в 2025 году построено, реконструировано, отремонтировано 28 тысяч километров дорог, что на 15% превышает показатель", - доложил Хуснуллин на совещании с членами правительства России, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
бизнес, россия, рф, марат хуснуллин, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
18:36 04.03.2026
 
© РИА Новости . Александр КряжевДорожные работы
Дорожные работы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Путин оценил ситуацию с детским травматизмом на дорогах
