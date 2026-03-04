https://1prime.ru/20260304/khusnullin-868016170.html

Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству

Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству - 04.03.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству

Все планы по дорожному строительству в России в 2025 году выполнили, всего построили, отремонтировали и реконструировали 28 тысяч километров дорог, заявил... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T18:36+0300

2026-03-04T18:36+0300

2026-03-04T18:36+0300

экономика

бизнес

россия

рф

марат хуснуллин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868015860_0:81:1500:925_1920x0_80_0_0_f8e923eb20c77b83eac6ea02890c8aed.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все планы по дорожному строительству в России в 2025 году выполнили, всего построили, отремонтировали и реконструировали 28 тысяч километров дорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "По дорогам, которые являются важнейшей частью инфраструктуры, мы все планы выполнили. Всего в 2025 году построено, реконструировано, отремонтировано 28 тысяч километров дорог, что на 15% превышает показатель", - доложил Хуснуллин на совещании с членами правительства России, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

https://1prime.ru/20260304/putin-868007680.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, марат хуснуллин, владимир путин