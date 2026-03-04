https://1prime.ru/20260304/khusnullin-868016170.html
Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству
Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству - 04.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству
Все планы по дорожному строительству в России в 2025 году выполнили, всего построили, отремонтировали и реконструировали 28 тысяч километров дорог, заявил... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все планы по дорожному строительству в России в 2025 году выполнили, всего построили, отремонтировали и реконструировали 28 тысяч километров дорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "По дорогам, которые являются важнейшей частью инфраструктуры, мы все планы выполнили. Всего в 2025 году построено, реконструировано, отремонтировано 28 тысяч километров дорог, что на 15% превышает показатель", - доложил Хуснуллин на совещании с членами правительства России, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству
Хуснуллин: все планы по дорожному строительству в России в 2025 году выполнены