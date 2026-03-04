Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин назвал семь регионов лидерами по вводу жилья в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал семь регионов лидерами по вводу жилья в России
2026-03-04T19:06+0300
2026-03-04T19:06+0300
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Семь российских регионов стали лидерами по вводу жилой недвижимости в стране, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Абсолютными лидерами по вводу жилья являются семь регионов: Московская область, Москва, Краснодарский край, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан", - сказал Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
19:06 04.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Калачев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Семь российских регионов стали лидерами по вводу жилой недвижимости в стране, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Абсолютными лидерами по вводу жилья являются семь регионов: Московская область, Москва, Краснодарский край, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан", - сказал Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Хуснуллин заявил о выполнении всех планов по дорожному строительству
