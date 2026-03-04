https://1prime.ru/20260304/khusnullin-868018258.html

Хуснуллин назвал семь регионов лидерами по вводу жилья в России

Хуснуллин назвал семь регионов лидерами по вводу жилья в России

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Семь российских регионов стали лидерами по вводу жилой недвижимости в стране, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Абсолютными лидерами по вводу жилья являются семь регионов: Московская область, Москва, Краснодарский край, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан", - сказал Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

