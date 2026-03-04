https://1prime.ru/20260304/kirov-867997962.html

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты - 04.03.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T08:02+0300

2026-03-04T08:02+0300

2026-03-04T08:52+0300

бизнес

росавиация

воздушный транспорт

киров

кировская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

кировская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация, воздушный транспорт, киров, кировская область