2026-03-04T08:02+0300
2026-03-04T08:52+0300
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
киров
кировская область
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
кировская область
08:02 04.03.2026 (обновлено: 08:52 04.03.2026)
 
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
