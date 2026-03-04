Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике - 04.03.2026, ПРАЙМ
Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Военная неопределенность в Персидском заливе может привести к высокой волатильности в логистике, так как рынок будет резко реагировать на новости о безопасности маршрутов, особенно на направлениях Персидский залив – Азия, такое мнение выразил РИА Новости научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов. "При сохранении военной неопределённости стоит ожидать не столько равномерного роста ставок, сколько высокой волатильности: рынок будет резко реагировать на новости о безопасности маршрутов, особенно на направлениях Персидский залив – Азия (прежде всего Китай), где сосредоточены крупнейшие потоки нефти", - сказал он. Евдокимов добавил, что рост фрахтов ставок на маршрутах с Ближнего Востока в Китай в 2 раза является логичным следствием резкого увеличения "военной премии" в логистике. Так, страховщики расширяют зоны повышенного риска и повышают ставки war-risk страхования, а часть судовладельцев избегает захода в Персидский залив. В результате предложение доступного тоннажа сокращается, а стоимость рейсов растёт. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
16:45 04.03.2026
 
Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике

Экономист Евдокимов: конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Военная неопределенность в Персидском заливе может привести к высокой волатильности в логистике, так как рынок будет резко реагировать на новости о безопасности маршрутов, особенно на направлениях Персидский залив – Азия, такое мнение выразил РИА Новости научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.
"При сохранении военной неопределённости стоит ожидать не столько равномерного роста ставок, сколько высокой волатильности: рынок будет резко реагировать на новости о безопасности маршрутов, особенно на направлениях Персидский заливАзия (прежде всего Китай), где сосредоточены крупнейшие потоки нефти", - сказал он.
Евдокимов добавил, что рост фрахтов ставок на маршрутах с Ближнего Востока в Китай в 2 раза является логичным следствием резкого увеличения "военной премии" в логистике. Так, страховщики расширяют зоны повышенного риска и повышают ставки war-risk страхования, а часть судовладельцев избегает захода в Персидский залив. В результате предложение доступного тоннажа сокращается, а стоимость рейсов растёт.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
