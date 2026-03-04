https://1prime.ru/20260304/konflikt-868010860.html

Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике

Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике - 04.03.2026, ПРАЙМ

Конфликт в Персидском заливе может вызвать волатильность в логистике

Военная неопределенность в Персидском заливе может привести к высокой волатильности в логистике, так как рынок будет резко реагировать на новости о безопасности | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T16:45+0300

2026-03-04T16:45+0300

2026-03-04T16:45+0300

персидский залив

ближний восток

азия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Военная неопределенность в Персидском заливе может привести к высокой волатильности в логистике, так как рынок будет резко реагировать на новости о безопасности маршрутов, особенно на направлениях Персидский залив – Азия, такое мнение выразил РИА Новости научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов. "При сохранении военной неопределённости стоит ожидать не столько равномерного роста ставок, сколько высокой волатильности: рынок будет резко реагировать на новости о безопасности маршрутов, особенно на направлениях Персидский залив – Азия (прежде всего Китай), где сосредоточены крупнейшие потоки нефти", - сказал он. Евдокимов добавил, что рост фрахтов ставок на маршрутах с Ближнего Востока в Китай в 2 раза является логичным следствием резкого увеличения "военной премии" в логистике. Так, страховщики расширяют зоны повышенного риска и повышают ставки war-risk страхования, а часть судовладельцев избегает захода в Персидский залив. В результате предложение доступного тоннажа сокращается, а стоимость рейсов растёт. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260304/iran-868009775.html

https://1prime.ru/20260304/iran-868004398.html

персидский залив

ближний восток

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

персидский залив, ближний восток, азия