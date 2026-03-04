https://1prime.ru/20260304/kravtsov-868012653.html
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году - 04.03.2026, ПРАЙМ
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году
Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T17:33+0300
2026-03-04T17:33+0300
2026-03-04T17:33+0300
общество
россия
рф
сергей кравцов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763162_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_263a5e914bf198a48e1cee0a01f6fce0.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Основной период (ЕГЭ - ред.) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов - это 8 и 9 июля", - сказал Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России.
https://1prime.ru/20260303/ekzamen-867970573.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763162_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07ad05715e4446e899c4be190661a054.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, сергей кравцов, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году
Кравцов: основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля