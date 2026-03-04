Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году - 04.03.2026
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году - 04.03.2026
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году
Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Основной период (ЕГЭ - ред.) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов - это 8 и 9 июля", - сказал Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России.
общество , россия, рф, сергей кравцов, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Сергей Кравцов, Владимир Путин
17:33 04.03.2026
 
Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Основной период (ЕГЭ - ред.) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов - это 8 и 9 июля", - сказал Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России.
Школа. - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе
Вчера, 12:42
 
ОбществоРОССИЯРФСергей КравцовВладимир Путин
 
 
