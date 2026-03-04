https://1prime.ru/20260304/kravtsov-868012653.html

Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году

Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году - 04.03.2026

Кравцов назвал сроки проведения основного периода ЕГЭ в 2026 году

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. | 04.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Основной период (ЕГЭ - ред.) начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. И уже традиционно определены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов - это 8 и 9 июля", - сказал Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства России.

