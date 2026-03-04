https://1prime.ru/20260304/kravtsov-868013266.html
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году: ими стали история, профильная математика и естественно-научные дисциплины. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы. Каждая дисциплина, каждый предмет важен, но тенденция тоже значима. Уважаемый Владимир Владимирович, растет интерес к изучению истории, что очень радует, и также растет интерес к профильной математике и естественно-научным предметам", - сказал Кравцов в ходе доклада Путину. Он отметил, что доля выпускников, которые выбрали сдавать профильную математику и естественно-научные предметы на ЕГЭ, в этом году составила рекордные 36,5%, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. "По математике профильной выбрали на 11% больше, чем в прошлом году, это 35 тысяч выпускников. Физика, это очень важно, и вы об этом говорили, на 35% больше, чем в прошлом году... Информатику - на 6%, биологию - на 8%, химию - на 11% больше, чем в прошлом году", - добавил он.
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9 классе