Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году - 04.03.2026
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
2026-03-04T17:39+0300
2026-03-04T17:39+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году: ими стали история, профильная математика и естественно-научные дисциплины. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы. Каждая дисциплина, каждый предмет важен, но тенденция тоже значима. Уважаемый Владимир Владимирович, растет интерес к изучению истории, что очень радует, и также растет интерес к профильной математике и естественно-научным предметам", - сказал Кравцов в ходе доклада Путину. Он отметил, что доля выпускников, которые выбрали сдавать профильную математику и естественно-научные предметы на ЕГЭ, в этом году составила рекордные 36,5%, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. "По математике профильной выбрали на 11% больше, чем в прошлом году, это 35 тысяч выпускников. Физика, это очень важно, и вы об этом говорили, на 35% больше, чем в прошлом году... Информатику - на 6%, биологию - на 8%, химию - на 11% больше, чем в прошлом году", - добавил он.
общество , технологии, рф, сергей кравцов, владимир путин
Общество , Технологии, РФ, Сергей Кравцов, Владимир Путин
17:39 04.03.2026
 
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году

Кравцов: растет интерес к истории, профильной математике и естественно-научным предметам

© РИА Новости . Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году: ими стали история, профильная математика и естественно-научные дисциплины.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы. Каждая дисциплина, каждый предмет важен, но тенденция тоже значима. Уважаемый Владимир Владимирович, растет интерес к изучению истории, что очень радует, и также растет интерес к профильной математике и естественно-научным предметам", - сказал Кравцов в ходе доклада Путину.
Он отметил, что доля выпускников, которые выбрали сдавать профильную математику и естественно-научные предметы на ЕГЭ, в этом году составила рекордные 36,5%, что на 3,5% больше, чем в прошлом году.
"По математике профильной выбрали на 11% больше, чем в прошлом году, это 35 тысяч выпускников. Физика, это очень важно, и вы об этом говорили, на 35% больше, чем в прошлом году... Информатику - на 6%, биологию - на 8%, химию - на 11% больше, чем в прошлом году", - добавил он.
ОбществоТехнологииРФСергей КравцовВладимир Путин
 
 
