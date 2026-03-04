https://1prime.ru/20260304/kravtsov-868014066.html

Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов

2026-03-04T18:01+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Россия - в тройке мировых лидеров по международным олимпиадам и занимает уверенное первое место среди европейских стран, обогнав такие страны как Великобритания, Франция, Германия и другие страны", - сказал Кравцов в ходе совещания.

