Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/kravtsov-868014066.html
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов - 04.03.2026, ПРАЙМ
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов
Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T18:01+0300
2026-03-04T18:01+0300
россия
общество
европа
рф
сергей кравцов
владимир путин
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/72/830827200_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_3655a04e0e34fbabffa27cca7f83fdb7.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Россия - в тройке мировых лидеров по международным олимпиадам и занимает уверенное первое место среди европейских стран, обогнав такие страны как Великобритания, Франция, Германия и другие страны", - сказал Кравцов в ходе совещания.
https://1prime.ru/20260304/kravtsov-868013266.html
европа
рф
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/72/830827200_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_170622fd7936afe2060738ccee525205.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , европа, рф, сергей кравцов, владимир путин, великобритания
РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, РФ, Сергей Кравцов, Владимир Путин, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:01 04.03.2026
 
Россия лидирует среди стран Европы на научных олимпиадах, заявил Кравцов

Кравцов: РФ лидирует на международных научных олимпиадах среди стран Европы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Сергей Кравцов
Министр просвещения Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Министр просвещения Сергей Кравцов. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия занимает первое место на международных научных олимпиадах среди европейских стран, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Россия - в тройке мировых лидеров по международным олимпиадам и занимает уверенное первое место среди европейских стран, обогнав такие страны как Великобритания, Франция, Германия и другие страны", - сказал Кравцов в ходе совещания.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
17:39
 
РОССИЯОбществоЕВРОПАРФСергей КравцовВладимир ПутинВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала