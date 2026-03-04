Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень быстро". На Западе сделали внезапное заявление о Крыме и Донбассе
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Шансы Украины быстро вернуть утраченные территории не очень высоки, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию "Европейская правда"."Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами: шансы Украины просто так вернуть свои земли в этом или в следующем году не очень высоки, правда?" — отметил он, отвечая на вопрос о Крыме и Донбассе.Вчера Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз заявил, что не хочет выводить боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. Ранее он в грубой форме называл это "чушью собачей".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
15:59 04.03.2026
 
"Очень быстро". На Западе сделали внезапное заявление о Крыме и Донбассе

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Шансы Украины быстро вернуть утраченные территории не очень высоки, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами: шансы Украины просто так вернуть свои земли в этом или в следующем году не очень высоки, правда?" — отметил он, отвечая на вопрос о Крыме и Донбассе.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Рютте выступил со срочным заявлением по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 16:02
Вчера Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз заявил, что не хочет выводить боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. Ранее он в грубой форме называл это "чушью собачей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
На Западе высказались о России после решения Британии, Франции и Германии
2 марта, 16:06
 
