"Очень быстро". На Западе сделали внезапное заявление о Крыме и Донбассе
Джонсон: шансы Украины быстро вернуть территории не очень высоки
Вид на Ялту. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Шансы Украины быстро вернуть утраченные территории не очень высоки, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
"Не думаю, что это произойдет очень быстро. Следует быть реалистами: шансы Украины просто так вернуть свои земли в этом или в следующем году не очень высоки, правда?" — отметил он, отвечая на вопрос о Крыме и Донбассе.
Вчера Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз заявил, что не хочет выводить боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. Ранее он в грубой форме называл это "чушью собачей".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков называл вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
