На Кубе произошел блэкаут из-за аварии на ТЭС
На Кубе произошел блэкаут из-за аварии на ТЭС
МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на значительной территории Кубы, от провинции Камагуэй до Пинар-дель-Рио, из-за аварийной остановки ТЭС "Антонио Гитерас", сообщила государственная компания Unión Eléctrica (UNE). "Произошло отключение Национальной электроэнергетической системы от Камагуэя до Пинар-дель-Рио. Отключение связано с неожиданным выходом из строя ТЭС "Антонио Гитерас" из-за утечки в котле в 12.41. Уже активированы все протоколы для восстановления", - говорится в сообщении на странице UNE в Facebook*. ТЭС "Антонио Гитерас", расположенная в провинции Матансас, является одним из ключевых генерирующих объектов страны. Ее аварийная остановка оказывает существенное влияние на устойчивость энергосистемы острова.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
