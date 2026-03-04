Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубе произошел блэкаут из-за аварии на ТЭС - 04.03.2026, ПРАЙМ
На Кубе произошел блэкаут из-за аварии на ТЭС
энергетика
мировая экономика
куба
рф
МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на значительной территории Кубы, от провинции Камагуэй до Пинар-дель-Рио, из-за аварийной остановки ТЭС "Антонио Гитерас", сообщила государственная компания Unión Eléctrica (UNE). "Произошло отключение Национальной электроэнергетической системы от Камагуэя до Пинар-дель-Рио. Отключение связано с неожиданным выходом из строя ТЭС "Антонио Гитерас" из-за утечки в котле в 12.41. Уже активированы все протоколы для восстановления", - говорится в сообщении на странице UNE в Facebook*. ТЭС "Антонио Гитерас", расположенная в провинции Матансас, является одним из ключевых генерирующих объектов страны. Ее аварийная остановка оказывает существенное влияние на устойчивость энергосистемы острова.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
куба
рф
22:15 04.03.2026
 
© РИА Новости . Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Овчинникова
МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на значительной территории Кубы, от провинции Камагуэй до Пинар-дель-Рио, из-за аварийной остановки ТЭС "Антонио Гитерас", сообщила государственная компания Unión Eléctrica (UNE).
"Произошло отключение Национальной электроэнергетической системы от Камагуэя до Пинар-дель-Рио. Отключение связано с неожиданным выходом из строя ТЭС "Антонио Гитерас" из-за утечки в котле в 12.41. Уже активированы все протоколы для восстановления", - говорится в сообщении на странице UNE в Facebook*.
ТЭС "Антонио Гитерас", расположенная в провинции Матансас, является одним из ключевых генерирующих объектов страны. Ее аварийная остановка оказывает существенное влияние на устойчивость энергосистемы острова.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь для выработки электроэнергии в ПМР
