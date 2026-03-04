MSC Cruises отменила три ближайших рейса застрявшего в Дубае лайнера

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260304/layner-868000440.html
2026-03-04T10:35+0300
2026-03-04T10:35+0300
СТАМБУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе. Лайнер застрял в порту Дубая с начала конфликта между Ираном, Израилем и США. Согласно пресс-релизу компании, обстановка на борту спокойная, гости имеют доступ ко всем службам и развлечениям. "Оставшиеся три круиза зимнего сезона с выходом из Дубая официально отменены: они должны были отправиться в путь 14 марта, 21 марта и 28 марта с заходом в порты Дохи и Абу-Даби", - говорится в сообщении. Компания пообещала пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств.
10:35 04.03.2026
 
СТАМБУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Компания MSC Cruises сообщила об отмене трех ближайших рейсов застрявшего в порту Дубая круизного лайнера MSC Euribia на фоне неспокойной ситуации в регионе.
Лайнер застрял в порту Дубая с начала конфликта между Ираном, Израилем и США. Согласно пресс-релизу компании, обстановка на борту спокойная, гости имеют доступ ко всем службам и развлечениям.
"Оставшиеся три круиза зимнего сезона с выходом из Дубая официально отменены: они должны были отправиться в путь 14 марта, 21 марта и 28 марта с заходом в порты Дохи и Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Компания пообещала пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств.
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
Вчера, 08:56
 
Заголовок открываемого материала