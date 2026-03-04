В России резко вырос спрос на лопаты

https://1prime.ru/20260304/lopaty-867997472.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на лопаты на фоне снежной зимы в этом году подскочил впятеро, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Спрос на лопаты для уборки снега в январе-феврале 2026 года вырос в 5,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость покупки составила 1572 рубля, что на 12% ниже прошлогоднего уровня", - показало сравнение с обезличенными данными продаж за аналогичный период прошлого года. Объем продаж скребков вырос в 3,1 раза. Средняя цена этого инструмента снизилась на 18% и составила 2704 рубля. Снегоуборщики выросли в средней цене на 49% - до 12764 рублей. При этом спрос на них увеличился в 3,4 раза. Противогололедные реагенты также стали приобретать чаще - спрос вырос на 11%. При этом средняя стоимость снизилась на 3% и составила 844 рубля за упаковку.

