Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России резко вырос спрос на лопаты - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/lopaty-867997472.html
В России резко вырос спрос на лопаты
В России резко вырос спрос на лопаты - 04.03.2026, ПРАЙМ
В России резко вырос спрос на лопаты
Спрос россиян на лопаты на фоне снежной зимы в этом году подскочил впятеро, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T08:33+0300
2026-03-04T08:42+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/867997336_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_85ab07667ba1a15f765158485ceae9d1.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на лопаты на фоне снежной зимы в этом году подскочил впятеро, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Спрос на лопаты для уборки снега в январе-феврале 2026 года вырос в 5,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость покупки составила 1572 рубля, что на 12% ниже прошлогоднего уровня", - показало сравнение с обезличенными данными продаж за аналогичный период прошлого года. Объем продаж скребков вырос в 3,1 раза. Средняя цена этого инструмента снизилась на 18% и составила 2704 рубля. Снегоуборщики выросли в средней цене на 49% - до 12764 рублей. При этом спрос на них увеличился в 3,4 раза. Противогололедные реагенты также стали приобретать чаще - спрос вырос на 11%. При этом средняя стоимость снизилась на 3% и составила 844 рубля за упаковку.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/867997336_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9b66686f02164bc18cf2231f25bbaa12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:33 04.03.2026 (обновлено: 08:42 04.03.2026)
 
В России резко вырос спрос на лопаты

"Атол": спрос россиян на лопаты на фоне снежной зимы подскочил в 5 раз

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на лопаты на фоне снежной зимы в этом году подскочил впятеро, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Спрос на лопаты для уборки снега в январе-феврале 2026 года вырос в 5,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя стоимость покупки составила 1572 рубля, что на 12% ниже прошлогоднего уровня", - показало сравнение с обезличенными данными продаж за аналогичный период прошлого года.
Объем продаж скребков вырос в 3,1 раза. Средняя цена этого инструмента снизилась на 18% и составила 2704 рубля.
Снегоуборщики выросли в средней цене на 49% - до 12764 рублей. При этом спрос на них увеличился в 3,4 раза. Противогололедные реагенты также стали приобретать чаще - спрос вырос на 11%. При этом средняя стоимость снизилась на 3% и составила 844 рубля за упаковку.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала