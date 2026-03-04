Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Датский морской перевозчик Maersk приостановил рейсы в ОАЭ и Ирак - 04.03.2026
Датский морской перевозчик Maersk приостановил рейсы в ОАЭ и Ирак
Датский морской перевозчик Maersk приостановил рейсы в ОАЭ и Ирак - 04.03.2026, ПРАЙМ
Датский морской перевозчик Maersk приостановил рейсы в ОАЭ и Ирак
Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S приостановил прием заказов на перевозку грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S приостановил прием заказов на перевозку грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию и из этих стран, следует из информации на сайте компании. В прошлую субботу Maersk сообщил, что временно прекращает рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок. В понедельник перевозчик приостановил прием и отправку охлажденных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. "Мы временно приостанавливаем прием заказов на перевозку грузов в и из ОАЭ, Омана (все порты, кроме Салалы), Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии (только Даммам и Джубайль) до дальнейшего уведомления. Это решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении. Отмечается, что исключения будут сделаны для важных продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
20:19 04.03.2026
 
Датский морской перевозчик Maersk приостановил рейсы в ОАЭ и Ирак

Датский порт Moller-Maersk приостановил прием заказов на перевозку грузов из шести стран

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Грузовые контейнеры в торговом порту . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S приостановил прием заказов на перевозку грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию и из этих стран, следует из информации на сайте компании.
В прошлую субботу Maersk сообщил, что временно прекращает рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок. В понедельник перевозчик приостановил прием и отправку охлажденных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.
"Мы временно приостанавливаем прием заказов на перевозку грузов в и из ОАЭ, Омана (все порты, кроме Салалы), Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии (только Даммам и Джубайль) до дальнейшего уведомления. Это решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключения будут сделаны для важных продуктов питания, лекарств и других товаров первой необходимости.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Air France приостановит полеты на Кубу из-за нехватки топлива
