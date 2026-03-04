https://1prime.ru/20260304/mahachkala-867991592.html
В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии
МАХАЧКАЛА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Jazeera из города Джидда в Саудовской Аравии приземлился в аэропорту Махачкалы, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Борт сел в 2.01 мск. Это первый прямой рейс из Саудовской Аравии, прибывший в Дагестан после приостановки полетов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
При этом борт из Дубая авиакомпании Flydubai, прилет которого был запланирован на 3.15 мск, отменен.
В понедельник из Махачкалы в Джидду вылетел рейс с паломниками. Хадж-оператор республики сообщал, что воздушное судно летело в обход территории Ирана, ОАЭ и ряда других стран Ближнего Востока.
