В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии - 04.03.2026
В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии
В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии
Рейс авиакомпании Jazeera из города Джидда в Саудовской Аравии приземлился в аэропорту Махачкалы, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T02:57+0300
2026-03-04T02:57+0300
бизнес
саудовская аравия
махачкала
ближний восток
flydubai
МАХАЧКАЛА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Jazeera из города Джидда в Саудовской Аравии приземлился в аэропорту Махачкалы, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Борт сел в 2.01 мск. Это первый прямой рейс из Саудовской Аравии, прибывший в Дагестан после приостановки полетов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом борт из Дубая авиакомпании Flydubai, прилет которого был запланирован на 3.15 мск, отменен. В понедельник из Махачкалы в Джидду вылетел рейс с паломниками. Хадж-оператор республики сообщал, что воздушное судно летело в обход территории Ирана, ОАЭ и ряда других стран Ближнего Востока.
саудовская аравия
махачкала
ближний восток
бизнес, саудовская аравия, махачкала, ближний восток, flydubai
Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Махачкала, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Flydubai
02:57 04.03.2026
 
В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии

В аэропорту Махачкалы приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии

МАХАЧКАЛА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Jazeera из города Джидда в Саудовской Аравии приземлился в аэропорту Махачкалы, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Борт сел в 2.01 мск. Это первый прямой рейс из Саудовской Аравии, прибывший в Дагестан после приостановки полетов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
При этом борт из Дубая авиакомпании Flydubai, прилет которого был запланирован на 3.15 мск, отменен.
В понедельник из Махачкалы в Джидду вылетел рейс с паломниками. Хадж-оператор республики сообщал, что воздушное судно летело в обход территории Ирана, ОАЭ и ряда других стран Ближнего Востока.
 
