В Махачкале приземлился первый прямой рейс из Саудовской Аравии

Рейс авиакомпании Jazeera из города Джидда в Саудовской Аравии приземлился в аэропорту Махачкалы, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T02:57+0300

бизнес

МАХАЧКАЛА, 4 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Jazeera из города Джидда в Саудовской Аравии приземлился в аэропорту Махачкалы, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Борт сел в 2.01 мск. Это первый прямой рейс из Саудовской Аравии, прибывший в Дагестан после приостановки полетов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом борт из Дубая авиакомпании Flydubai, прилет которого был запланирован на 3.15 мск, отменен. В понедельник из Махачкалы в Джидду вылетел рейс с паломниками. Хадж-оператор республики сообщал, что воздушное судно летело в обход территории Ирана, ОАЭ и ряда других стран Ближнего Востока.

