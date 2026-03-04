Три российских банка снизили ставки по рыночной ипотеке
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ", Альфа-банк и Газпромбанк снизили ставки по рыночной ипотеке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.
"Альфа-банк по первичке и вторичке при сумме до 10 миллионов рублей понизил ставки на 0,2-0,5 п.п. до 19,19-19,89%. Банк добавил возможность суммирования дисконта 0,2 п.п. для клиентов Alfa Only с другими, для них минимальна ставка составит 18,19% (при покупке у ключевых партнеров, сумме от 10 млн руб. и ПВ от 50%)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что банк "Дом.РФ" снизил ставки по базовым программам на 2 процентных пункта, до 18-22,6%.
"Газпромбанк по первичке и вторичке понизил ставки на 0,4-1,3 п.п. до 19,5-19,9%... увеличил максимальный срок кредита с 17 до 19 лет", - отмечает маркетинговое агентство.
В конце февраля Сбербанк сообщал, что с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%. Также первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ пока не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки.
В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.