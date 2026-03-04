Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три российских банка снизили ставки по рыночной ипотеке - 04.03.2026
Три российских банка снизили ставки по рыночной ипотеке
Банк "Дом.РФ", Альфа-банк и Газпромбанк снизили ставки по рыночной ипотеке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. | 04.03.2026
экономика
финансы
банки
бизнес
дом.рф
альфа-банк
газпромбанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ", Альфа-банк и Газпромбанк снизили ставки по рыночной ипотеке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs. "Альфа-банк по первичке и вторичке при сумме до 10 миллионов рублей понизил ставки на 0,2-0,5 п.п. до 19,19-19,89%. Банк добавил возможность суммирования дисконта 0,2 п.п. для клиентов Alfa Only с другими, для них минимальна ставка составит 18,19% (при покупке у ключевых партнеров, сумме от 10 млн руб. и ПВ от 50%)", - говорится в сообщении. Также сообщается, что банк "Дом.РФ" снизил ставки по базовым программам на 2 процентных пункта, до 18-22,6%. "Газпромбанк по первичке и вторичке понизил ставки на 0,4-1,3 п.п. до 19,5-19,9%... увеличил максимальный срок кредита с 17 до 19 лет", - отмечает маркетинговое агентство. В конце февраля Сбербанк сообщал, что с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%. Также первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ пока не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
финансы, банки, бизнес, дом.рф, альфа-банк, газпромбанк
Экономика, Финансы, Банки, Бизнес, Дом.РФ, Альфа-банк, Газпромбанк
19:43 04.03.2026
 
Три российских банка снизили ставки по рыночной ипотеке

Marcs: "Дом.РФ", Альфа-банк и Газпромбанк снизили ставки по рыночной ипотеке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ", Альфа-банк и Газпромбанк снизили ставки по рыночной ипотеке, сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.
"Альфа-банк по первичке и вторичке при сумме до 10 миллионов рублей понизил ставки на 0,2-0,5 п.п. до 19,19-19,89%. Банк добавил возможность суммирования дисконта 0,2 п.п. для клиентов Alfa Only с другими, для них минимальна ставка составит 18,19% (при покупке у ключевых партнеров, сумме от 10 млн руб. и ПВ от 50%)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что банк "Дом.РФ" снизил ставки по базовым программам на 2 процентных пункта, до 18-22,6%.
"Газпромбанк по первичке и вторичке понизил ставки на 0,4-1,3 п.п. до 19,5-19,9%... увеличил максимальный срок кредита с 17 до 19 лет", - отмечает маркетинговое агентство.
В конце февраля Сбербанк сообщал, что с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на первичку теперь составит 15,7%, на вторичку - 16,5%. Также первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ пока не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки.
В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%, дав сигнал по своим будущим действиям - будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Экономика Финансы Банки Бизнес Дом.РФ Альфа-банк Газпромбанк
 
 
