Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента - 04.03.2026
Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента
Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента - 04.03.2026, ПРАЙМ
Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента
На всех крупных маркетплейсах покупателям доступна опция рассрочки платежей, которой могут воспользоваться желающие. Но иногда маркетплейсы оформляют рассрочку, | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T02:02+0300
2026-03-04T02:02+0300
маркетплейсы
финансы
бизнес
банки
роспотребнадзор
мери валишвили
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/50/841405007_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_20a6fc44eb172863067c8461a3fb5184.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. На всех крупных маркетплейсах покупателям доступна опция рассрочки платежей, которой могут воспользоваться желающие. Но иногда маркетплейсы оформляют рассрочку, если у клиента не хватает денег на карте для оплаты. Как это происходит и что делать, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По ее словам, рассрочку без процентов на определенный период обычно предоставляют сами магазины. Но у некоторых маркетплейсов для этого есть дружественные микрокредитные организации, которые дают деньги в долг под процент. Это указано при оформлении заказа, но иногда покупатель не обращает внимание на написанное мелким шрифтом. Получается, что при оформлении такой рассрочки на нем повиснет долг - проценты и комиссия за услугу.“Деньги списывают с карты автоматически. Фактически такие действия магазина являются недобросовестной практикой и нарушают закон "О защите прав потребителей", - утверждает финансист.В такой ситуации следует соблюдать следующий порядок действий.Также следует помнить, что покупатель вправе отказаться от товара (если он не входит в перечень невозвратных) и получить полный возврат средств, включая размер переплаты по рассрочке.В качестве меры защиты своих финансов от несанкционированных кредитов можно оформить самозапрет на кредиты. Установив его на портале Госуслуг, можно выбрать или полный запрет, или запрет на оформление кредитов и микрозаймов дистанционным способом, что как раз относится к рассрочкам на маркетплейсах, заключила Мери Валишвили.
1920
1920
true
маркетплейсы, финансы, бизнес, банки, роспотребнадзор, мери валишвили
маркетплейсы, Финансы, Бизнес, Банки, Роспотребнадзор, Мери Валишвили
02:02 04.03.2026
 
Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента

Валишвили: маркетплейс не вправе оформлять рассрочку без согласия клиента

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. На всех крупных маркетплейсах покупателям доступна опция рассрочки платежей, которой могут воспользоваться желающие. Но иногда маркетплейсы оформляют рассрочку, если у клиента не хватает денег на карте для оплаты. Как это происходит и что делать, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По ее словам, рассрочку без процентов на определенный период обычно предоставляют сами магазины. Но у некоторых маркетплейсов для этого есть дружественные микрокредитные организации, которые дают деньги в долг под процент. Это указано при оформлении заказа, но иногда покупатель не обращает внимание на написанное мелким шрифтом. Получается, что при оформлении такой рассрочки на нем повиснет долг - проценты и комиссия за услугу.
“Деньги списывают с карты автоматически. Фактически такие действия магазина являются недобросовестной практикой и нарушают закон "О защите прав потребителей", - утверждает финансист.
В такой ситуации следует соблюдать следующий порядок действий.
  • В первую очередь, необходимо написать в службу поддержки, указать основания списания и детали расчета. Параллельно можно написать в банк, с карты которого произошло списание платежа, с просьбой отзыва платежа (чарджбэк), указав, что согласия на списание вы не давали;
  • Если служба поддержки не отреагировала или не дала внятного ответа, следует направить письменную претензию на юридический адрес компании (и макретплейсу, и в микрофинансовую организацию, которая предоставила рассрочку);
  • Дополнительно обратиться в Роспотребнадзор и Центральный банк РФ с жалобой на навязывание дополнительных платных услуг.
Также следует помнить, что покупатель вправе отказаться от товара (если он не входит в перечень невозвратных) и получить полный возврат средств, включая размер переплаты по рассрочке.
В качестве меры защиты своих финансов от несанкционированных кредитов можно оформить самозапрет на кредиты. Установив его на портале Госуслуг, можно выбрать или полный запрет, или запрет на оформление кредитов и микрозаймов дистанционным способом, что как раз относится к рассрочкам на маркетплейсах, заключила Мери Валишвили.
 
Заголовок открываемого материала