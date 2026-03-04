Что делать, если маркетплейс навязал рассрочку за спиной клиента

https://1prime.ru/20260304/marketpleys-867981742.html
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. На всех крупных маркетплейсах покупателям доступна опция рассрочки платежей, которой могут воспользоваться желающие. Но иногда маркетплейсы оформляют рассрочку, если у клиента не хватает денег на карте для оплаты. Как это происходит и что делать, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По ее словам, рассрочку без процентов на определенный период обычно предоставляют сами магазины. Но у некоторых маркетплейсов для этого есть дружественные микрокредитные организации, которые дают деньги в долг под процент. Это указано при оформлении заказа, но иногда покупатель не обращает внимание на написанное мелким шрифтом. Получается, что при оформлении такой рассрочки на нем повиснет долг - проценты и комиссия за услугу.“Деньги списывают с карты автоматически. Фактически такие действия магазина являются недобросовестной практикой и нарушают закон "О защите прав потребителей", - утверждает финансист.В такой ситуации следует соблюдать следующий порядок действий.Также следует помнить, что покупатель вправе отказаться от товара (если он не входит в перечень невозвратных) и получить полный возврат средств, включая размер переплаты по рассрочке.В качестве меры защиты своих финансов от несанкционированных кредитов можно оформить самозапрет на кредиты. Установив его на портале Госуслуг, можно выбрать или полный запрет, или запрет на оформление кредитов и микрозаймов дистанционным способом, что как раз относится к рассрочкам на маркетплейсах, заключила Мери Валишвили.
