https://1prime.ru/20260304/mashina-868001695.html

В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России

В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России - 04.03.2026, ПРАЙМ

В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T11:39+0300

2026-03-04T11:39+0300

2026-03-04T11:39+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858931137_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_f0f51233370c67b3ec917d2ca989d275.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат". "На новые автомобили средневзвешенная цена по итогу февраля 3,5 миллиона рублей… Динамика к аналогичному периоду прошлого года +12%, то есть цены растут - от этого никуда не деться. К прошлому месяцу - условно 0%, тут символически -0,1%", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.

https://1prime.ru/20260304/prodazhi-867995291.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес