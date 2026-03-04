https://1prime.ru/20260304/mashina-868001695.html
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T11:39+0300
2026-03-04T11:39+0300
2026-03-04T11:39+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858931137_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_f0f51233370c67b3ec917d2ca989d275.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат". "На новые автомобили средневзвешенная цена по итогу февраля 3,5 миллиона рублей… Динамика к аналогичному периоду прошлого года +12%, то есть цены растут - от этого никуда не деться. К прошлому месяцу - условно 0%, тут символически -0,1%", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.
https://1prime.ru/20260304/prodazhi-867995291.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858931137_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6ae28a2fdda8406df492a70b98b4911c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России
"Автостат": средняя цена новой легковой машины в РФ составила 3,5 миллиона рублей
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат".
"На новые автомобили средневзвешенная цена по итогу февраля 3,5 миллиона рублей… Динамика к аналогичному периоду прошлого года +12%, то есть цены растут - от этого никуда не деться. К прошлому месяцу - условно 0%, тут символически -0,1%", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка".
Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.
Продажи новых автомобилей Mazda в России в феврале выросли почти в 20 раз