В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России - 04.03.2026
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России
бизнес
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат". "На новые автомобили средневзвешенная цена по итогу февраля 3,5 миллиона рублей… Динамика к аналогичному периоду прошлого года +12%, то есть цены растут - от этого никуда не деться. К прошлому месяцу - условно 0%, тут символически -0,1%", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.
2026
бизнес
Бизнес
11:39 04.03.2026
 
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России

"Автостат": средняя цена новой легковой машины в РФ составила 3,5 миллиона рублей

Люди складывают вещи в багажник автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам февраля 2026 года сохранилась на январском уровне и составила 3,5 миллиона рублей, следует из данных агентства "Автостат".
"На новые автомобили средневзвешенная цена по итогу февраля 3,5 миллиона рублей… Динамика к аналогичному периоду прошлого года +12%, то есть цены растут - от этого никуда не деться. К прошлому месяцу - условно 0%, тут символически -0,1%", - рассказал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка".
Как уточняется в презентации агентства, для легковушек с пробегом средневзвешенная цена в феврале составила 1,19 миллиона рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее, и соответствует уровню января.
