Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года - 04.03.2026, ПРАЙМ
Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года
Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года - 04.03.2026, ПРАЙМ
Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года
Цены на подсолнечное масло в мире в феврале текущего года выросли еще на 1,7% и достигли 1465 долларов за тонну, следует из анализа РИА Новости данных... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в феврале текущего года выросли еще на 1,7% и достигли 1465 долларов за тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно статистике организации, февральские цены обновили локальный максимум - еще в январе стоимость подсолнечного масла достигла рекордной отметки с августа 2022 года. Одна из основных причин роста цен - продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Согласно последним данным торговой платформы ООН Comtrade, его поставки из Украины на внешние рынки в январе-сентябре прошлого года опустились в годовом выражении еще на треть, составив 3,2 миллиона тонн.
10:39 04.03.2026
 
Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года

Цены на подсолнечное масло в мире в феврале достигли 1465 долларов за тонну

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в феврале текущего года выросли еще на 1,7% и достигли 1465 долларов за тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно статистике организации, февральские цены обновили локальный максимум - еще в январе стоимость подсолнечного масла достигла рекордной отметки с августа 2022 года.
Одна из основных причин роста цен - продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире.
Согласно последним данным торговой платформы ООН Comtrade, его поставки из Украины на внешние рынки в январе-сентябре прошлого года опустились в годовом выражении еще на треть, составив 3,2 миллиона тонн.
Заголовок открываемого материала