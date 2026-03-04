https://1prime.ru/20260304/maslo-868000568.html

Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года

Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года - 04.03.2026, ПРАЙМ

Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года

Цены на подсолнечное масло в мире в феврале текущего года выросли еще на 1,7% и достигли 1465 долларов за тонну, следует из анализа РИА Новости данных... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T10:39+0300

2026-03-04T10:39+0300

2026-03-04T10:39+0300

украина

всемирный банк

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84314/11/843141164_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_bcfe6bd786f6e8140726e1e51859fda4.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в феврале текущего года выросли еще на 1,7% и достигли 1465 долларов за тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно статистике организации, февральские цены обновили локальный максимум - еще в январе стоимость подсолнечного масла достигла рекордной отметки с августа 2022 года. Одна из основных причин роста цен - продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Согласно последним данным торговой платформы ООН Comtrade, его поставки из Украины на внешние рынки в январе-сентябре прошлого года опустились в годовом выражении еще на треть, составив 3,2 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20260227/maslo-867867966.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всемирный банк, оон