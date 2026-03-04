https://1prime.ru/20260304/maslo-868000568.html
Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года
Цены на подсолнечное масло в мире обновили максимум с августа 2022 года
2026-03-04T10:39+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в мире в феврале текущего года выросли еще на 1,7% и достигли 1465 долларов за тонну, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Согласно статистике организации, февральские цены обновили локальный максимум - еще в январе стоимость подсолнечного масла достигла рекордной отметки с августа 2022 года. Одна из основных причин роста цен - продолжающееся снижение экспорта Украины, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Согласно последним данным торговой платформы ООН Comtrade, его поставки из Украины на внешние рынки в январе-сентябре прошлого года опустились в годовом выражении еще на треть, составив 3,2 миллиона тонн.
