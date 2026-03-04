https://1prime.ru/20260304/matvienko-868002738.html
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах - 04.03.2026, ПРАЙМ
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:04+0300
2026-03-04T12:04+0300
2026-03-04T12:04+0300
общество
здоровье
рф
валентина матвиенко
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_770251ee1b965da0bc146a75ca4f2c10.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. При обсуждении кандидатов на посты судей Верховного суда РФ, член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова вновь подняла тему "клеток" в залах судов, где содержатся обвиняемые в нетяжких преступлениях. По ее мнению, это избыточная мера "Я знаю, что идёт поэтапная замена клеток, снятие клеток, стеклянных кабин, но идёт медленно. Я полностью поддерживаю, Людмила Борисовна, то, о чем вы сказали. Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот законопроект в силу уже сказанных причин - необходимости выделения большого объёма финансирования", - сказала Матвиенко. Она выразила уверенность, что "вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная".
https://1prime.ru/20260223/pozdravlenie-867735977.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7da40614b9f25bf5bbf2137bcd39720e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, рф, валентина матвиенко, верховный суд
Общество , Здоровье, РФ, Валентина Матвиенко, Верховный суд
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Матвиенко надеется, что "клетки" в судах для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут