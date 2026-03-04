https://1prime.ru/20260304/matvienko-868002738.html

Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах

2026-03-04T12:04+0300

общество

здоровье

рф

валентина матвиенко

верховный суд

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. При обсуждении кандидатов на посты судей Верховного суда РФ, член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова вновь подняла тему "клеток" в залах судов, где содержатся обвиняемые в нетяжких преступлениях. По ее мнению, это избыточная мера "Я знаю, что идёт поэтапная замена клеток, снятие клеток, стеклянных кабин, но идёт медленно. Я полностью поддерживаю, Людмила Борисовна, то, о чем вы сказали. Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот законопроект в силу уже сказанных причин - необходимости выделения большого объёма финансирования", - сказала Матвиенко. Она выразила уверенность, что "вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная".

