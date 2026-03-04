Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/matvienko-868002738.html
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах - 04.03.2026, ПРАЙМ
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:04+0300
2026-03-04T12:04+0300
общество
здоровье
рф
валентина матвиенко
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_770251ee1b965da0bc146a75ca4f2c10.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее. При обсуждении кандидатов на посты судей Верховного суда РФ, член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова вновь подняла тему "клеток" в залах судов, где содержатся обвиняемые в нетяжких преступлениях. По ее мнению, это избыточная мера "Я знаю, что идёт поэтапная замена клеток, снятие клеток, стеклянных кабин, но идёт медленно. Я полностью поддерживаю, Людмила Борисовна, то, о чем вы сказали. Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот законопроект в силу уже сказанных причин - необходимости выделения большого объёма финансирования", - сказала Матвиенко. Она выразила уверенность, что "вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная".
https://1prime.ru/20260223/pozdravlenie-867735977.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7da40614b9f25bf5bbf2137bcd39720e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, рф, валентина матвиенко, верховный суд
Общество , Здоровье, РФ, Валентина Матвиенко, Верховный суд
12:04 04.03.2026
 
Матвиенко прокомментировала использование клеток для обвиняемых в судах

Матвиенко надеется, что "клетки" в судах для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что "клетки" из залов суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях уберут быстрее.
При обсуждении кандидатов на посты судей Верховного суда РФ, член конституционного комитета СФ Людмила Нарусова вновь подняла тему "клеток" в залах судов, где содержатся обвиняемые в нетяжких преступлениях. По ее мнению, это избыточная мера
"Я знаю, что идёт поэтапная замена клеток, снятие клеток, стеклянных кабин, но идёт медленно. Я полностью поддерживаю, Людмила Борисовна, то, о чем вы сказали. Но, к сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот законопроект в силу уже сказанных причин - необходимости выделения большого объёма финансирования", - сказала Матвиенко.
Она выразила уверенность, что "вместе мы продвинем эту тему, она правильная и нужная".
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества
23 февраля, 09:52
 
ОбществоЗдоровьеРФВалентина МатвиенкоВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала