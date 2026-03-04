https://1prime.ru/20260304/mcdonalds-868021149.html
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России - 04.03.2026
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране товарный знак для продажи сэндвичей, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку в декабре 2024 года. В марте текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак McWrap. Теперь под товарным знаком компания сможет продавать сэндвичи с различными начинками: со свининой, говядиной, рыбой, курицей, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира. McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
