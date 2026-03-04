https://1prime.ru/20260304/mer-868015092.html
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО - 04.03.2026, ПРАЙМ
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО
Минэкономразвития предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, сообщил министр... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T18:23+0300
2026-03-04T18:23+0300
2026-03-04T18:23+0300
бизнес
финансы
россия
ближний восток
сша
иран
владимир путин
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866053993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9d94d019505afba81e54ed2a81fd0f8.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Сейчас из региона организованы вывозные рейсы для россиян. "Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили распоряжение правительства о возврате туристам денег за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров", - заявил Решетников, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260304/turizm-868014432.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866053993_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffc55f21762de78bba09d3666e669e0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия, ближний восток, сша, иран, владимир путин, максим решетников
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Владимир Путин, Максим Решетников
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО
МЭР РФ предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО