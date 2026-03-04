Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/mer-868015092.html
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО - 04.03.2026, ПРАЙМ
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО
Минэкономразвития предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, сообщил министр... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T18:23+0300
2026-03-04T18:23+0300
бизнес
финансы
россия
ближний восток
сша
иран
владимир путин
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866053993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9d94d019505afba81e54ed2a81fd0f8.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Сейчас из региона организованы вывозные рейсы для россиян. "Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили распоряжение правительства о возврате туристам денег за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров", - заявил Решетников, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260304/turizm-868014432.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866053993_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffc55f21762de78bba09d3666e669e0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, ближний восток, сша, иран, владимир путин, максим решетников
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Владимир Путин, Максим Решетников
18:23 04.03.2026
 
МЭР предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО

МЭР РФ предлагает вернуть деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает вернуть туристам деньги за туры на Ближний Восток за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Сейчас из региона организованы вывозные рейсы для россиян.
"Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили распоряжение правительства о возврате туристам денег за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров", - заявил Решетников, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
18:08
 
БизнесФинансыРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала