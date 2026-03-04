Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом - 04.03.2026, ПРАЙМ
Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом
2026-03-04T12:36+0300
2026-03-04T12:36+0300
финансы
рф
минфин
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть, сообщило министерство. "В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года", - сообщается в материалах на сайте министерства. "При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть", - сообщает министерство. В предшествующий период - с 6 февраля по 5 марта - объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 миллиарда рублей, по 11,9 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
рф
финансы, рф, минфин, фнб
Финансы, РФ, Минфин, ФНБ
12:36 04.03.2026
 
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть, сообщило министерство.
"В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года", - сообщается в материалах на сайте министерства.
"При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть", - сообщает министерство.
В предшествующий период - с 6 февраля по 5 марта - объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 миллиарда рублей, по 11,9 миллиарда рублей в день.
Рубль не любит новаций в бюджетном правиле
27 февраля, 22:51
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
 
ФинансыРФМинфинФНБ
 
 
Заголовок открываемого материала