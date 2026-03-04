https://1prime.ru/20260304/minfin-868003604.html

Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом

Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом - 04.03.2026, ПРАЙМ

Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом

Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T12:36+0300

2026-03-04T12:36+0300

2026-03-04T12:36+0300

финансы

рф

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть, сообщило министерство. "В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года", - сообщается в материалах на сайте министерства. "При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть", - сообщает министерство. В предшествующий период - с 6 февраля по 5 марта - объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 миллиарда рублей, по 11,9 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. А в случае использования средств ФНБ, когда нефтегазовые доходы оказываются ниже прогноза, министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

https://1prime.ru/20260227/rubl-867889304.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, минфин, фнб