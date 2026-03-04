Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты - 04.03.2026
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты - 04.03.2026, ПРАЙМ
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты
Юань резко усилил рост к рублю после приостановки Минфином РФ операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила, следует из данных Мосбиржи. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:37+0300
2026-03-04T12:38+0300
рынок
минфин
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Юань резко усилил рост к рублю после приостановки Минфином РФ операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила, следует из данных Мосбиржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 12.05 мск рос на 17 копеек до 11,34 рубля. До новости курс прибавлял 3 копейки. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте. С 6 февраля по 5 марта ведомство продает валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей в эквиваленте, по 11,9 миллиарда рублей в день.
12:37 04.03.2026 (обновлено: 12:38 04.03.2026)
 
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты

Юань подскочил после приостановки Минфином продажи валюты в марте

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Юань резко усилил рост к рублю после приостановки Минфином РФ операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила, следует из данных Мосбиржи.
Минфин в марте не будет проводить операции с валютой и золотом
12:36
Курс юаня расчетами "завтра" к 12.05 мск рос на 17 копеек до 11,34 рубля. До новости курс прибавлял 3 копейки.
Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте. С 6 февраля по 5 марта ведомство продает валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей в эквиваленте, по 11,9 миллиарда рублей в день.
 
