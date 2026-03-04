https://1prime.ru/20260304/minfin-868003745.html
Юань отреагировал на решение Минфина о продаже валюты
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Юань резко усилил рост к рублю после приостановки Минфином РФ операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила, следует из данных Мосбиржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 12.05 мск рос на 17 копеек до 11,34 рубля. До новости курс прибавлял 3 копейки. Минфин РФ в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте. С 6 февраля по 5 марта ведомство продает валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей в эквиваленте, по 11,9 миллиарда рублей в день.
