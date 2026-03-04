Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем ФНБ за февраль снизился, заявил Минфин - 04.03.2026
Объем ФНБ за февраль снизился, заявил Минфин
2026-03-04T18:42+0300
2026-03-04T18:42+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль снизился на 90,5 миллиарда рублей, до 13,55 триллиона рублей, а в долларах на 4,76 миллиарда долларов, до 175,33 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 марта 2026 г. объем ФНБ составил 13 548 756,7 млн рублей или 5,8% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 175 334,9 млн долл. США", - говорится в материалах. По состоянию на 1 марта 2026 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4 триллиона рублей или 51,83 миллиарда долларов (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах. По состоянию на 1 марта на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 188,087 миллиарда китайских юаней, 147,197 килограмма золота в обезличенной форме и 1,3 миллиард рублей, включая 938,9 миллиона рублей, зачисленных в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций ООО "НЛК-Финанс", которые подлежат перечислению в ФНБ. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ - 1,32 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках, отмечается в материалах. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г. составила 21,2 млн долл. США, что эквивалентно 1 640,1 млн рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2026 году составил 10 428,7 млн рублей, что эквивалентно 134,6 млн долл. США", - отмечается в материалах.
финансы, сша, рф, фнб, банк россия, минфин
Экономика, Финансы, США, РФ, ФНБ, банк Россия, Минфин
18:42 04.03.2026
 
Объем ФНБ за февраль снизился, заявил Минфин

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль снизился на 90,5 миллиарда рублей, до 13,55 триллиона рублей, а в долларах на 4,76 миллиарда долларов, до 175,33 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 марта 2026 г. объем ФНБ составил 13 548 756,7 млн рублей или 5,8% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 175 334,9 млн долл. США", - говорится в материалах.
По состоянию на 1 марта 2026 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4 триллиона рублей или 51,83 миллиарда долларов (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах.
По состоянию на 1 марта на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 188,087 миллиарда китайских юаней, 147,197 килограмма золота в обезличенной форме и 1,3 миллиард рублей, включая 938,9 миллиона рублей, зачисленных в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций ООО "НЛК-Финанс", которые подлежат перечислению в ФНБ.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ - 1,32 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках, отмечается в материалах.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г. составила 21,2 млн долл. США, что эквивалентно 1 640,1 млн рублей", - говорится в материалах.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2026 году составил 10 428,7 млн рублей, что эквивалентно 134,6 млн долл. США", - отмечается в материалах.
