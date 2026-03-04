https://1prime.ru/20260304/ministr-867993075.html
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение - 04.03.2026, ПРАЙМ
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение
Министр туризма Венесуэлы Даниэлья Кабельо сообщила о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсуждались вопросы... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T04:46+0300
2026-03-04T04:46+0300
2026-03-04T04:46+0300
туризм
бизнес
россия
венесуэла
сша
рф
николас мадуро
instagram
meta
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867993075.jpg?1772588765
МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Министр туризма Венесуэлы Даниэлья Кабельо сообщила о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсуждались вопросы авиасообщения между двумя странами и продвижение венесуэльского туризма на российском рынке.
"В целях дальнейшего развития повестки в сфере двустороннего туризма мы обсудили воздушное сообщение между двумя странами, важность продвижения Венесуэлы как мегаразнообразного туристического направления в Российской Федерации, а также реализацию проектов академического и культурного обмена", - написала Кабельо в своем блоге в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Министр отметила, что разговор состоялся по указанию уполномоченного президента Дельси Родригес.
Ранее Минэкономразвития России вслед за МИД России информировал о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении.
Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщал, что Венесуэла будет востребована у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
венесуэла
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, венесуэла, сша, рф, николас мадуро, instagram, meta, мид рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, РФ, Николас Мадуро, Instagram, Meta, МИД РФ
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение
Министр туризма Венесуэлы Кабельо и посол России обсудили авиасообщение
МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Министр туризма Венесуэлы Даниэлья Кабельо сообщила о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсуждались вопросы авиасообщения между двумя странами и продвижение венесуэльского туризма на российском рынке.
"В целях дальнейшего развития повестки в сфере двустороннего туризма мы обсудили воздушное сообщение между двумя странами, важность продвижения Венесуэлы как мегаразнообразного туристического направления в Российской Федерации, а также реализацию проектов академического и культурного обмена", - написала Кабельо в своем блоге в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Министр отметила, что разговор состоялся по указанию уполномоченного президента Дельси Родригес.
Ранее Минэкономразвития России вслед за МИД России информировал о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении.
Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщал, что Венесуэла будет востребована у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.