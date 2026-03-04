Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение - 04.03.2026
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение - 04.03.2026, ПРАЙМ
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение
Министр туризма Венесуэлы Даниэлья Кабельо сообщила о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсуждались вопросы... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Министр туризма Венесуэлы Даниэлья Кабельо сообщила о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсуждались вопросы авиасообщения между двумя странами и продвижение венесуэльского туризма на российском рынке. "В целях дальнейшего развития повестки в сфере двустороннего туризма мы обсудили воздушное сообщение между двумя странами, важность продвижения Венесуэлы как мегаразнообразного туристического направления в Российской Федерации, а также реализацию проектов академического и культурного обмена", - написала Кабельо в своем блоге в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Министр отметила, что разговор состоялся по указанию уполномоченного президента Дельси Родригес. Ранее Минэкономразвития России вслед за МИД России информировал о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении. Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщал, что Венесуэла будет востребована у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
туризм, бизнес, россия, венесуэла, сша, рф, николас мадуро, instagram, meta, мид рф
Министр туризма Венесуэлы обсудила с послом России авиасообщение

МЕХИКО, 4 мар - ПРАЙМ. Министр туризма Венесуэлы Даниэлья Кабельо сообщила о встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, в ходе которой обсуждались вопросы авиасообщения между двумя странами и продвижение венесуэльского туризма на российском рынке.
"В целях дальнейшего развития повестки в сфере двустороннего туризма мы обсудили воздушное сообщение между двумя странами, важность продвижения Венесуэлы как мегаразнообразного туристического направления в Российской Федерации, а также реализацию проектов академического и культурного обмена", - написала Кабельо в своем блоге в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Министр отметила, что разговор состоялся по указанию уполномоченного президента Дельси Родригес.
Ранее Минэкономразвития России вслед за МИД России информировал о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении.
Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров сообщал, что Венесуэла будет востребована у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
 
