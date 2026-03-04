https://1prime.ru/20260304/minsk-867995517.html

Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск

Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск - 04.03.2026, ПРАЙМ

Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск

Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск, сообщило агентство Sputnik Беларусь. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T07:20+0300

2026-03-04T07:20+0300

2026-03-04T07:20+0300

бизнес

минск

дубай

казахстан

белавиа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995517.jpg?1772598032

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Перелет проходил по безопасному маршруту с дозаправкой в Казахстане. На борту самолета 189 пассажиров, которые ожидали вылета из Эмиратов с 28 февраля. "Мы очень приятно удивлены тем, что нас поддерживали на всех этапах, даже не давали ни минуты волноваться", - рассказала журналистам одна из пассажирок по имени Татьяна. По ее словам, представители авиакомпании были на постоянной связи с пассажирами. Ранее пресс-служба белорусской авиакомпании сообщила, что рейс "Белавиа" B2718 вылетел из Дубая в Минск со 189 пассажирами на борту. Это вывозной рейс, который доставил в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Из-за облета Boeing 737-800 совершал посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки. Вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330-200. Из Минска борта отправятся без пассажиров.

минск

дубай

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, минск, дубай, казахстан, белавиа