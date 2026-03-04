Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260304/minsk-867995517.html
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Перелет проходил по безопасному маршруту с дозаправкой в Казахстане. На борту самолета 189 пассажиров, которые ожидали вылета из Эмиратов с 28 февраля. "Мы очень приятно удивлены тем, что нас поддерживали на всех этапах, даже не давали ни минуты волноваться", - рассказала журналистам одна из пассажирок по имени Татьяна. По ее словам, представители авиакомпании были на постоянной связи с пассажирами. Ранее пресс-служба белорусской авиакомпании сообщила, что рейс "Белавиа" B2718 вылетел из Дубая в Минск со 189 пассажирами на борту. Это вывозной рейс, который доставил в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Из-за облета Boeing 737-800 совершал посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки. Вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330-200. Из Минска борта отправятся без пассажиров.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Вывозной рейс "Белавиа" из Дубая прибыл в Минск, сообщило агентство Sputnik Беларусь.
Перелет проходил по безопасному маршруту с дозаправкой в Казахстане.
На борту самолета 189 пассажиров, которые ожидали вылета из Эмиратов с 28 февраля.
"Мы очень приятно удивлены тем, что нас поддерживали на всех этапах, даже не давали ни минуты волноваться", - рассказала журналистам одна из пассажирок по имени Татьяна. По ее словам, представители авиакомпании были на постоянной связи с пассажирами.
Ранее пресс-служба белорусской авиакомпании сообщила, что рейс "Белавиа" B2718 вылетел из Дубая в Минск со 189 пассажирами на борту. Это вывозной рейс, который доставил в Минск пассажиров с авиабилетами на 28 февраля. Из-за облета Boeing 737-800 совершал посадку в Актау (Казахстан) для дозаправки.
Вывозные рейсы также запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330-200. Из Минска борта отправятся без пассажиров.
 
