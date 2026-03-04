https://1prime.ru/20260304/mintrud-868025320.html
Минтруд разработал индикатор риска подмены трудовых отношений
2026-03-04T23:54+0300
экономика
россия
общество
рф
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий проект приказа размещен на сайте нормативно-правовых актов. "Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми", - говорится в сообщении. Уточняется, что индикатор сработает, если более 10 человек, ранее работавших в одной компании по трудовым договорам, в следующем отчетном квартале перешли на гражданско-правовые договоры как самозанятые и получают среднемесячный доход свыше 25 тысяч рублей. При этом не имеет значения, сотрудничают ли они с прежней организацией или оказывают услуги другому заказчику, отметили в пресс-службе. Срабатывание индикатора станет для трудовой инспекции сигналом о возможном нарушении трудовых прав, окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки. Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что федеральный закон запрещает бывшему работодателю в течение двух лет привлекать сотрудников, ставших самозанятыми, по гражданско-правовым договорам, чтобы исключить злоупотребление подменой трудовых отношений. По словам Платыгина, прямое привлечение является очевидным нарушением, однако при работе через посредников выявить его сложнее. "Для этого и был разработан новый индикатор риска – трудовые инспекции смогут эффективнее фиксировать подмену трудовых отношений и быстрее восстанавливать трудовые права граждан", – сказал Платыгин, слова которого приводит пресс-служба.
рф
