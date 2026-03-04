Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд разработал индикатор риска подмены трудовых отношений - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/mintrud-868025320.html
Минтруд разработал индикатор риска подмены трудовых отношений
Минтруд разработал индикатор риска подмены трудовых отношений - 04.03.2026, ПРАЙМ
Минтруд разработал индикатор риска подмены трудовых отношений
Министерство труда и социальной защиты России разработало новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми, сообщили в пресс-службе ведомства. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:54+0300
2026-03-04T23:54+0300
экономика
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий проект приказа размещен на сайте нормативно-правовых актов. "Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми", - говорится в сообщении. Уточняется, что индикатор сработает, если более 10 человек, ранее работавших в одной компании по трудовым договорам, в следующем отчетном квартале перешли на гражданско-правовые договоры как самозанятые и получают среднемесячный доход свыше 25 тысяч рублей. При этом не имеет значения, сотрудничают ли они с прежней организацией или оказывают услуги другому заказчику, отметили в пресс-службе. Срабатывание индикатора станет для трудовой инспекции сигналом о возможном нарушении трудовых прав, окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки. Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что федеральный закон запрещает бывшему работодателю в течение двух лет привлекать сотрудников, ставших самозанятыми, по гражданско-правовым договорам, чтобы исключить злоупотребление подменой трудовых отношений. По словам Платыгина, прямое привлечение является очевидным нарушением, однако при работе через посредников выявить его сложнее. "Для этого и был разработан новый индикатор риска – трудовые инспекции смогут эффективнее фиксировать подмену трудовых отношений и быстрее восстанавливать трудовые права граждан", – сказал Платыгин, слова которого приводит пресс-служба.
https://1prime.ru/20260304/inflyatsiya-868021587.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ
23:54 04.03.2026
 
Минтруд разработал индикатор риска подмены трудовых отношений

Минтруд подготовил новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России разработало новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующий проект приказа размещен на сайте нормативно-правовых актов.
"Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми", - говорится в сообщении.
Уточняется, что индикатор сработает, если более 10 человек, ранее работавших в одной компании по трудовым договорам, в следующем отчетном квартале перешли на гражданско-правовые договоры как самозанятые и получают среднемесячный доход свыше 25 тысяч рублей. При этом не имеет значения, сотрудничают ли они с прежней организацией или оказывают услуги другому заказчику, отметили в пресс-службе.
Срабатывание индикатора станет для трудовой инспекции сигналом о возможном нарушении трудовых прав, окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.
Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что федеральный закон запрещает бывшему работодателю в течение двух лет привлекать сотрудников, ставших самозанятыми, по гражданско-правовым договорам, чтобы исключить злоупотребление подменой трудовых отношений. По словам Платыгина, прямое привлечение является очевидным нарушением, однако при работе через посредников выявить его сложнее.
"Для этого и был разработан новый индикатор риска – трудовые инспекции смогут эффективнее фиксировать подмену трудовых отношений и быстрее восстанавливать трудовые права граждан", – сказал Платыгин, слова которого приводит пресс-служба.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России
Вчера, 20:49
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала