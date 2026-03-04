https://1prime.ru/20260304/mironov-867992490.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта. Официальное обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке цветочной продукции, оценить уровень концентрации и наличие доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, провести проверку наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в его адрес поступают обращения граждан, в которых говорится о существенном повышении стоимости цветов накануне 8 марта. "До праздника осталась ещё почти неделя, а тюльпаны в рознице уже продают дороже трёхсот рублей за штуку, и, если не принять меры, то они подорожают ещё больше", – отметил он. По словам лидера партии, небольшие букеты уже стоят около трех тысяч рублей, а если покрупней - то пять, 10 тысяч рублей и больше. "Да при таких ценах для многих россиян цветы на 8 марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь… С точки зрения здравого смысла, они могли бы снизить цены, поставить на рынок другие объёмы. Но бизнес пошёл другим путём, решив "не заморачиваться" с большими партиями", – добавил Миронов. Он подчеркнул, что призывает ФАС решить проблему завышения цен на цветы. "Многочисленные цветочные магазины в крупных городах – это верхушка айсберга. Рынок цветов уже давно поделён между ограниченным кругом крупных компаний – экспортёров и отечественных производителей, которые, кстати, в основном пользуют импортный посадочный материал. Здесь наблюдаются все признаки монополии, а значит, контролем за ценами на цветы должен заниматься ФАС России", – подытожил политик.

