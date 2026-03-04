https://1prime.ru/20260304/mironov-867992490.html
Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта
Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта - 04.03.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T04:03+0300
2026-03-04T04:03+0300
2026-03-04T04:03+0300
бизнес
экономика
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867992490.jpg?1772586223
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта.
Официальное обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке цветочной продукции, оценить уровень концентрации и наличие доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, провести проверку наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в его адрес поступают обращения граждан, в которых говорится о существенном повышении стоимости цветов накануне 8 марта.
"До праздника осталась ещё почти неделя, а тюльпаны в рознице уже продают дороже трёхсот рублей за штуку, и, если не принять меры, то они подорожают ещё больше", – отметил он.
По словам лидера партии, небольшие букеты уже стоят около трех тысяч рублей, а если покрупней - то пять, 10 тысяч рублей и больше.
"Да при таких ценах для многих россиян цветы на 8 марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь… С точки зрения здравого смысла, они могли бы снизить цены, поставить на рынок другие объёмы. Но бизнес пошёл другим путём, решив "не заморачиваться" с большими партиями", – добавил Миронов.
Он подчеркнул, что призывает ФАС решить проблему завышения цен на цветы.
"Многочисленные цветочные магазины в крупных городах – это верхушка айсберга. Рынок цветов уже давно поделён между ограниченным кругом крупных компаний – экспортёров и отечественных производителей, которые, кстати, в основном пользуют импортный посадочный материал. Здесь наблюдаются все признаки монополии, а значит, контролем за ценами на цветы должен заниматься ФАС России", – подытожил политик.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей миронов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов
Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта
Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил остановить рост цен на цветы перед 8 марта.
Официальное обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке цветочной продукции, оценить уровень концентрации и наличие доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке, провести проверку наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в его адрес поступают обращения граждан, в которых говорится о существенном повышении стоимости цветов накануне 8 марта.
"До праздника осталась ещё почти неделя, а тюльпаны в рознице уже продают дороже трёхсот рублей за штуку, и, если не принять меры, то они подорожают ещё больше", – отметил он.
По словам лидера партии, небольшие букеты уже стоят около трех тысяч рублей, а если покрупней - то пять, 10 тысяч рублей и больше.
"Да при таких ценах для многих россиян цветы на 8 марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь… С точки зрения здравого смысла, они могли бы снизить цены, поставить на рынок другие объёмы. Но бизнес пошёл другим путём, решив "не заморачиваться" с большими партиями", – добавил Миронов.
Он подчеркнул, что призывает ФАС решить проблему завышения цен на цветы.
"Многочисленные цветочные магазины в крупных городах – это верхушка айсберга. Рынок цветов уже давно поделён между ограниченным кругом крупных компаний – экспортёров и отечественных производителей, которые, кстати, в основном пользуют импортный посадочный материал. Здесь наблюдаются все признаки монополии, а значит, контролем за ценами на цветы должен заниматься ФАС России", – подытожил политик.