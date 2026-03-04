Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/moshenniki-867991977.html
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну - 04.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T03:48+0300
2026-03-04T03:48+0300
туризм
бизнес
финансы
египет
турция
сочи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991977.jpg?1772585312
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с требованием 100% предоплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения "срочных" и "горящих" туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег "турагент" исчезает, а сайт или аккаунт блокируется", - рассказали там. По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди и семьи, планирующие весенний отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент. Схема актуальна для марта, так как в этом месяце россияне начинают планировать весенние и летние отпуска. "Желание сэкономить на фоне общего роста цен делает людей уязвимыми для предложений "всё включено по цене ниже рыночной", - уточнили в пресс-службе. В "Мошеловке" советуют покупать туры только через официальные сайты крупных турагентств или агрегаторов с историей и реальными офисами и проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности. "Насторожитесь, если от менеджера требуют 100% предоплату на карту частного лица, а не на расчётный счёт юрлица", - заключили там.
египет
турция
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, финансы, египет, турция, сочи
Туризм, Бизнес, Финансы, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, СОЧИ
03:48 04.03.2026
 
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну

Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с требованием 100% предоплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения "срочных" и "горящих" туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег "турагент" исчезает, а сайт или аккаунт блокируется", - рассказали там.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди и семьи, планирующие весенний отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент.
Схема актуальна для марта, так как в этом месяце россияне начинают планировать весенние и летние отпуска. "Желание сэкономить на фоне общего роста цен делает людей уязвимыми для предложений "всё включено по цене ниже рыночной", - уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют покупать туры только через официальные сайты крупных турагентств или агрегаторов с историей и реальными офисами и проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности.
"Насторожитесь, если от менеджера требуют 100% предоплату на карту частного лица, а не на расчётный счёт юрлица", - заключили там.
 
ТуризмБизнесФинансыЕГИПЕТТУРЦИЯСОЧИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала