https://1prime.ru/20260304/moshenniki-867991977.html
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну - 04.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T03:48+0300
2026-03-04T03:48+0300
2026-03-04T03:48+0300
туризм
бизнес
финансы
египет
турция
сочи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991977.jpg?1772585312
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с требованием 100% предоплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения "срочных" и "горящих" туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег "турагент" исчезает, а сайт или аккаунт блокируется", - рассказали там.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди и семьи, планирующие весенний отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент.
Схема актуальна для марта, так как в этом месяце россияне начинают планировать весенние и летние отпуска. "Желание сэкономить на фоне общего роста цен делает людей уязвимыми для предложений "всё включено по цене ниже рыночной", - уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют покупать туры только через официальные сайты крупных турагентств или агрегаторов с историей и реальными офисами и проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности.
"Насторожитесь, если от менеджера требуют 100% предоплату на карту частного лица, а не на расчётный счёт юрлица", - заключили там.
египет
турция
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, финансы, египет, турция, сочи
Туризм, Бизнес, Финансы, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, СОЧИ
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну, потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны с требованием 100% предоплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: с приближением тепла активизируются предложения "срочных" и "горящих" туров. Мошенники создают поддельные сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров по туризму в социальных сетях. Потенциальным клиентам предлагаются невероятные скидки на путёвки в популярные страны (Египет, Турция, Сочи) с требованием 100% предоплаты. После получения денег "турагент" исчезает, а сайт или аккаунт блокируется", - рассказали там.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди и семьи, планирующие весенний отпуск, особенно те, кто ищет выгодные предложения в последний момент.
Схема актуальна для марта, так как в этом месяце россияне начинают планировать весенние и летние отпуска. "Желание сэкономить на фоне общего роста цен делает людей уязвимыми для предложений "всё включено по цене ниже рыночной", - уточнили в пресс-службе.
В "Мошеловке" советуют покупать туры только через официальные сайты крупных турагентств или агрегаторов с историей и реальными офисами и проверять наличие туроператора в едином федеральном реестре и наличие у компании договора страхования ответственности.
"Насторожитесь, если от менеджера требуют 100% предоплату на карту частного лица, а не на расчётный счёт юрлица", - заключили там.