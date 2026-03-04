Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москалькова рассказала об акциях обмена посылками для пленных
Москалькова рассказала об акциях обмена посылками для пленных
Москалькова рассказала об акциях обмена посылками для пленных

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия и Украина договорились продолжить акцию по взаимному обмену посылками и письмами для военнопленных, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Конечно, быть в плену — это бедственное положение. Очень важно, что мы смогли найти общее понимание подходов к этому вопросу с украинским омбудсменом. Мы договорились о том, что с помощью Международного Комитета Красного Креста мы формируем по взаимной договоренности посылки и их отправляем нашим ребятам на территорию Украины. Такая же акция проходит в отношении украинских лиц, задержанных за противодействие СВО", - сказала она.
Москалькова уточнила, что перед передачей посылок они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обмениваются списками военнопленных, чтобы собрать письма от родных и близких, от жен и матерей, вложить к посылкам детские рисунки.
"Последний раунд, последнее мероприятие у нас было в декабре прошлого года. Мы договорились о том, чтобы продолжить эту акцию. Мне кажется, это очень важно, чтобы наши ребята видели, что их ждут, помнят, знают, и чтобы они вернулись быстрее обратно", - добавила уполномоченный.
Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова
Вчера, 16:45
 
