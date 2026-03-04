Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:22+0300
2026-03-04T16:22+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769665_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_2b7310dec0dee96787c01a3d05c37713.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы. "Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте. На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.
москва
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
16:22 04.03.2026
 
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы

Расходы на финансирование инвестиционной программы оптимизируют в Москве на 10%

© РИА Новости . Илья Питалев
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
