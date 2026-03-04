https://1prime.ru/20260304/moskva-868010327.html
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:22+0300
2026-03-04T16:22+0300
2026-03-04T16:22+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769665_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_2b7310dec0dee96787c01a3d05c37713.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы. "Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте. На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.
https://1prime.ru/20260303/sobyanin-867980894.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769665_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_b8c5fbbbd4334000848d923170842de3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
Расходы на финансирование инвестиционной программы оптимизируют в Москве на 10%
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
"Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра