В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы

2026-03-04T16:22+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Оптимизацию на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы проведут в столице, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы. "Еще одна мера - оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте. На сайте также отмечается, что при этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, проведут в запланированные сроки.

