В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти

В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти - 04.03.2026, ПРАЙМ

В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти

До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений

2026-03-04T16:25+0300

2026-03-04T16:25+0300

2026-03-04T16:25+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. На президиуме правительства Москвы были рассмотрены вопросы исполнения бюджета города в январе-феврале текущего года. Сообщается, что для реализации стратегической программы развития города, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств и финансирования поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ необходимо решать задачи в рамках сбалансированного бюджета. "Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции", - говорится в сообщении.

