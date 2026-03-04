Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти - 04.03.2026
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти
До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:25+0300
2026-03-04T16:25+0300
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. На президиуме правительства Москвы были рассмотрены вопросы исполнения бюджета города в январе-феврале текущего года. Сообщается, что для реализации стратегической программы развития города, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств и финансирования поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ необходимо решать задачи в рамках сбалансированного бюджета. "Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции", - говорится в сообщении.
москва
рф
2026
москва, рф
МОСКВА, РФ
16:25 04.03.2026
 
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти

В Москве на 15% сократят число госслужащих органов исполнительной власти

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Московский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
На президиуме правительства Москвы были рассмотрены вопросы исполнения бюджета города в январе-феврале текущего года.
Сообщается, что для реализации стратегической программы развития города, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств и финансирования поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ необходимо решать задачи в рамках сбалансированного бюджета.
"Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции", - говорится в сообщении.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
В Москве оптимизируют расходы на финансирование инвестиционной программы
