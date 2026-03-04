https://1prime.ru/20260304/moskva-868010448.html
В Москве сократят число госслужащих органов исполнительной власти
москва
рф
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. До 1 июня в Москве сократят на 15% число госслужащих органов исполнительной власти и работников ряда подведомственных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. На президиуме правительства Москвы были рассмотрены вопросы исполнения бюджета города в январе-феврале текущего года. Сообщается, что для реализации стратегической программы развития города, обеспечения безусловного выполнения социальных обязательств и финансирования поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ необходимо решать задачи в рамках сбалансированного бюджета. "Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции", - говорится в сообщении.
