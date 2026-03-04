https://1prime.ru/20260304/moskva-868010725.html

Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столица гарантирует в полном объеме выполнение социальных обязательств перед жителями. Президиум правительства Москвы принял решение, реализация которого позволит оптимизировать расходы бюджета в пользу приоритетных направлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется сохранить высокие стандарты предоставления услуг. Также продолжится работа по реализации стратегической программы развития Москвы, обеспечению выполнения социальных обязательств и финансированию поддержки совместных мероприятий с Минобороны России. "При этом не будет затронута численность работников учреждений, обеспечивающих предоставление гражданам социальных услуг, а ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, будут проведены в запланированные сроки", - добавляется в сообщении.

