Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств - 04.03.2026
Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств
2026-03-04T16:41+0300
москва
минобороны рф
бизнес
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Столица гарантирует в полном объеме выполнение социальных обязательств перед жителями. Президиум правительства Москвы принял решение, реализация которого позволит оптимизировать расходы бюджета в пользу приоритетных направлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется сохранить высокие стандарты предоставления услуг. Также продолжится работа по реализации стратегической программы развития Москвы, обеспечению выполнения социальных обязательств и финансированию поддержки совместных мероприятий с Минобороны России. "При этом не будет затронута численность работников учреждений, обеспечивающих предоставление гражданам социальных услуг, а ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, будут проведены в запланированные сроки", - добавляется в сообщении.
москва
москва, минобороны рф, бизнес
МОСКВА, Минобороны РФ, Бизнес
16:41 04.03.2026
 
Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств

Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье" . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Москва оптимизирует расходы с сохранением всех социальных обязательств, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Столица гарантирует в полном объеме выполнение социальных обязательств перед жителями. Президиум правительства Москвы принял решение, реализация которого позволит оптимизировать расходы бюджета в пользу приоритетных направлений", - говорится в сообщении.
МОСКВА
 
 
