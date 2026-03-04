Экспорт мяса из России поставил рекорд в 2025 году

https://1prime.ru/20260304/myaso-868005942.html
Россия экспортировала мяса и пищевых мясных субпродуктов в 2025 году почти на 2,2 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
2026-03-04T13:33+0300
2026-03-04T13:33+0300
2026-03-04T13:33+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия экспортировала мяса и пищевых мясных субпродуктов в 2025 году почти на 2,2 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "По оценкам экспертов, в 2025 году российский экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов обновил рекорд, достигнув почти 2,2 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом, когда был установлен предыдущий максимум, отгрузки увеличились на 21%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в структуре поставок по 44% пришлось на мясо птицы и свинину, 12% - на говядину. "В течение прошлого года все три ключевые категории мяса показали рост. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы увеличился на 15%, до 946 миллионов долларов. Экспорт свинины продемонстрировал впечатляющий рост на 41%, до 943 миллионов долларов, и вплотную приблизился к выручке экспортеров мяса птицы. Продажи говядины и пищевых субпродуктов КРС на зарубежные рынки выросли на 2%, до 249 миллионов долларов", - прокомментировал руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. В центре добавили, что последние годы Китай является крупнейшим импортером российского мяса, и в 2025 году страна сохранила лидерство. В течение прошлого года в КНР отгружено из России мяса и субпродуктов на сумму 682 миллиона долларов - на 22% больше, чем в 2024 году. Белоруссия занимает второе место с объемом 433 миллиона долларов - на 50%. На третьем месте - Саудовская Аравия: поставки в королевство за год увеличились на 21%, до 273 миллионов долларов. Также в топ-5 покупателей входят Вьетнам и Казахстан.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия экспортировала мяса и пищевых мясных субпродуктов в 2025 году почти на 2,2 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"По оценкам экспертов, в 2025 году российский экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов обновил рекорд, достигнув почти 2,2 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом, когда был установлен предыдущий максимум, отгрузки увеличились на 21%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре поставок по 44% пришлось на мясо птицы и свинину, 12% - на говядину.
"В течение прошлого года все три ключевые категории мяса показали рост. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы увеличился на 15%, до 946 миллионов долларов. Экспорт свинины продемонстрировал впечатляющий рост на 41%, до 943 миллионов долларов, и вплотную приблизился к выручке экспортеров мяса птицы. Продажи говядины и пищевых субпродуктов КРС на зарубежные рынки выросли на 2%, до 249 миллионов долларов", - прокомментировал руководитель "Агроэкспорта
" Илья Ильюшин.
В центре добавили, что последние годы Китай
является крупнейшим импортером российского мяса, и в 2025 году страна сохранила лидерство. В течение прошлого года в КНР отгружено из России мяса и субпродуктов на сумму 682 миллиона долларов - на 22% больше, чем в 2024 году. Белоруссия
занимает второе место с объемом 433 миллиона долларов - на 50%. На третьем месте - Саудовская Аравия
: поставки в королевство за год увеличились на 21%, до 273 миллионов долларов. Также в топ-5 покупателей входят Вьетнам
и Казахстан
.
