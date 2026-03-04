https://1prime.ru/20260304/nalogi-867851971.html
Россиян предупредили об изменениях с налогообложением недвижимости
Россиян предупредили об изменениях с налогообложением недвижимости
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Вступившие в силу в 2026 году изменения в налогообложении объектов недвижимости призваны упростить для граждан ряд процедур, а также расширить меры социальной поддержки, рассказала агентству "Прайм" Ксения Булгакова, ведущий юрист юридической компании Taxology.1. Налоговые вычеты для многодетных семейПраво на вычет (уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость 5/7 м2 квартиры/ жилого дома на каждого ребенка) по налогу на имущество у семей с тремя и более детьми будет предоставляться в отношении несовершеннолетних детей и детей, достигших возраста 18 лет, но не более 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения.2. Льготы для собственников в зонах ЧС и КТОПродлено действие нормы, освобождающей от уплаты налога на имущество физлиц, чьи объекты расположены на территориях с введенным режимом чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции (подп. 16 п. 1 ст. 407 НК РФ).3. Ставка для дорогостоящих новостроекДля объектов незавершенного строительства с проектируемым назначением "многоквартирный дом" и кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей отменено применение повышенной налоговой ставки 2,5%. С 2026 года в отношении таких объектов применяется ставка 2% (п. 2 ст. 406 НК РФ)4. Налоговые уведомления через ГосуслугиС 1 августа 2026 года налоговые уведомления физическим лицам, зарегистрированным на Госуслугах, будут автоматически направляться в личный кабинет на портале Госуслуги. Бумажные копии по почте не будут направляться."Поэтому рекомендуется регулярно проверять уведомления на "Госуслугах", чтобы не пропустить информацию о начисленных налогах", - заключила Ксения Булгакова.
