Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 3% - 04.03.2026
Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 3%
Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 3% - 04.03.2026, ПРАЙМ
Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 3%
Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в среду просел на фоне эскалации на Ближнем Востоке более чем на 3%, опустившись ниже отметки 55 тысяч пунктов
2026-03-04T04:46+0300
2026-03-04T04:46+0300
торги
рынок
индексы
ближний восток
япония
nikkei 225
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867993171.jpg?1772588767
ТОКИО, 4 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в среду просел на фоне эскалации на Ближнем Востоке более чем на 3%, опустившись ниже отметки 55 тысяч пунктов, следует из данных торгов. Так, в течение первых 40 минут с открытия торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 3,07 процентных пункта, до отметки в 54 549,32 пункта. К 10.00 местного времени (4.00 мск) индекс частично отыграл падение и поднялся до отметки в 55 172,28 пункта, но затем вновь перешел в пике.
ближний восток
япония
торги, рынок, индексы, ближний восток, япония, nikkei 225, nikkei
Торги, Рынок, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЯПОНИЯ, Nikkei 225, Nikkei
04:46 04.03.2026
 
Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 3%

Индекс Nikkei 225 упал ниже 55 тысяч пунктов на фоне эскалации на Ближнем Востоке

ТОКИО, 4 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в среду просел на фоне эскалации на Ближнем Востоке более чем на 3%, опустившись ниже отметки 55 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
Так, в течение первых 40 минут с открытия торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 3,07 процентных пункта, до отметки в 54 549,32 пункта.
К 10.00 местного времени (4.00 мск) индекс частично отыграл падение и поднялся до отметки в 55 172,28 пункта, но затем вновь перешел в пике.
 
ТоргиРынокИндексыБЛИЖНИЙ ВОСТОКЯПОНИЯNikkei 225Nikkei
 
 
