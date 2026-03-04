https://1prime.ru/20260304/nikkei-867993171.html
Японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 3%
2026-03-04T04:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867993171.jpg?1772588767
ТОКИО, 4 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в среду просел на фоне эскалации на Ближнем Востоке более чем на 3%, опустившись ниже отметки 55 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
Так, в течение первых 40 минут с открытия торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 3,07 процентных пункта, до отметки в 54 549,32 пункта.
К 10.00 местного времени (4.00 мск) индекс частично отыграл падение и поднялся до отметки в 55 172,28 пункта, но затем вновь перешел в пике.
Индекс Nikkei 225 упал ниже 55 тысяч пунктов на фоне эскалации на Ближнем Востоке
