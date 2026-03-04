В Минобрнауки рассказали об изменениях в проведении школьных олимпиад

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменится порядок проведения олимпиад школьников, в частности, заключительный этап олимпиады должен проводится в очной форме для всех участников,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В России изменится порядок проведения олимпиад школьников, в частности, заключительный этап олимпиады должен проводится в очной форме для всех участников, подведение итогов будет осуществляться по результатам личного зачета, ужесточаются требования к составу жюри и комиссиям, а также к присвоению уровней олимпиадам школьников, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Минобрнауки РФ. "Порядком установлено, что заключительный этап олимпиады школьников проводится в очной форме для всех участников, подведение итогов - по результатам личного (индивидуального) зачета, закреплены требования к членам оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссии, предусмотрены более высокие требования к присвоению уровней олимпиадам школьников, включенным в перечень олимпиад школьников", - приводит издание сообщение пресс-службы Минобрнауки. Кроме того, с 2026-2027 учебного года число участников должно составлять не менее 500 человек вместо нынешних 300, количество субъектов, представители которых показали свои знания, не меньше 25 (в настоящее время не меньше 10). Помимо этого, 50% заданий на заключительном этапе обязаны иметь творческий характер, быть оригинальными и отличаться высоким уровнем сложности (в настоящее время допускают 30%). Уточняется, что изменения коснутся испытаний, которые курирует Российский совет олимпиад школьников. При этом обновленный регламент не распространяется на всероссийскую олимпиаду школьников, следует из приказа Минобрнауки от 16 января 2026 года № 16, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Добавляется, что новшества призваны повысить качество состязаний, будут способствовать сокращению и систематизации профилей олимпиад, снижению количества выдаваемых дипломов финалистам. "Важно отметить, что теперь в олимпиадах, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников, смогут официально принимать участие не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Данное нововведение создает равные возможности для всех талантливых ребят", - сказала изданию зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. По ее словам, новая редакция порядка также ужесточает требования к проведению соревнований: усиливаются критерии для членов жюри и организационных комитетов, закрепляется правило об исключительно очном проведении заключительных этапов, что гарантирует объективность оценки знаний.
10:04 04.03.2026
 
В Минобрнауки рассказали об изменениях в проведении школьных олимпиад

